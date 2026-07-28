Oficial: Zidane, nuevo seleccionador de Francia

Publicado por Israel Duro 28 de julio, 2026

La leyenda del fútbol francés Zinédine Zidane fue nombrado este martes seleccionador de Francia para suceder a Didier Deschamps, anunció la Federación Francesa de Fútbol en una rueda de prensa (FFF). El astro nacido en Argelia tomará el testigo del que fuera su compañero de selección Didier Deschamps, que ocupaba el cargo desde 2012 y que consiguió ganar el Mundial en Rusia en 2018, así como el subcampeonato en la Copa del Mundo de Qatar en 2022 y en la Eurocopa de Francia en 2016.

"Zinédine Zidane será el seleccionador de Francia para los próximos cuatro años", declaró Philippe Diallo, presidente de la FFF, este martes desde la sede de la Federación, sentado al lado de Zidane. "En febrero de 2025 me reuní con Zinédine Zidane. Fue una primera toma de contacto para proponerle una misión a la cabeza de nuestra selección", declaró Diallo.

El mítico N.10, que disputó 108 partidos con Francia, colgó las botas como futbolista en el Real Madrid, antes de asumir el banquillo del club blanco en dos ocasiones (2016-2018 y 2019-2021).

Un palmarés impresionante para una breve experiencia en los banquillos

Como entrenador solo ha dirigido al Real Madrid, con quien logró ganar tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017, 2018), algo inédito hasta entonces para un mismo entrenador.

Su interés por el cargo de seleccionador era un secreto a voces y su llegada al puesto se rumoreó en 2018 y 2022, antes de que se renovara en ambas ocasiones a Deschamps.

Sin entrenar desde su salida del Madrid en 2021

A pesar de la alegría y las expectativas creadas con su llegada, Zidane llevaba desde 2021 sin un puesto de entrenador, luego de su segundo paso por el banquillo del Real Madrid.

El mediapunta, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos lideró a los bleus desde el terreno a ganar el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000, dará a conocer su primera convocatoria en septiembre, antes de su debut en el banquillo contra Turquía el día 25 de ese mismo mes, en un partido de Liga de Naciones.