Vinicius salva a Brasil de una derrota ante Marruecos y rasca un empate en su debut en el Mundial

Publicado por VozMedia Staff 13 de junio, 2026

(AFP) Vinicius Junior marcó un brillante gol del empate para Brasil en el 1-1 contra Marruecos el sábado, en un inicio incierto del torneo para los pentacampeones del mundo en Nueva Jersey.

Ismael Saibari se internó en el área para dar a Marruecos la ventaja en el minuto 21 con un ingenioso remate en el partido inaugural del Grupo C, pero Vinicius protagonizó un momento mágico para asegurar que Brasil se llevara un punto.

Brasil persigue su sexto título mundial, un récord, 24 años después de levantar el trofeo por última vez, pero esta actuación sugiere que al equipo de Carlo Ancelotti le queda mucho trabajo por hacer.

Ronaldo, Roberto Carlos y Kaká formaron parte de la selección brasileña ganadora del Mundial de 2002 y se encontraban entre los asistentes al MetLife Stadium.

Brasil ha recurrido al exitoso Ancelotti en un intento por poner fin a la sequía de títulos del país. Es el primer entrenador extranjero que dirige a Brasil en el mayor torneo de fútbol.

El quinto puesto en la fase de clasificación sudamericana puso de manifiesto la magnitud del reto al que se enfrenta Ancelotti. Sin embargo, el italiano insiste en que Brasil cuenta con una plantilla capaz de competir con cualquiera en el torneo ampliado a 48 equipos.

No pudo contar con Neymar al inicio de la competición, ya que el máximo goleador histórico de Brasil aún se recupera de una lesión en la pantorrilla y no ha jugado con su selección desde 2023.

El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, instó a sus jugadores a no temer a Brasil, y su mensaje pareció calar, ya que los semifinalistas de 2022 comenzaron con fuerza en uno de los partidos más destacados de la primera ronda.

Después de que Neil El Aynaoui y Achraf Hakimi amenazaran la portería brasileña, Saibari abrió el marcador al aprovechar un buen pase de Brahim Díaz.

El delantero del PSV Eindhoven se escapó de Marquinhos y Gabriel Magalhães, y mantuvo la calma para rematar con precisión por encima del portero Alisson Becker, que había salido a su encuentro.

Brasil empató 11 minutos más tarde por medio de Vinicius, quien tendrá un papel fundamental que desempeñar si Brasil quiere brillar este verano.

La estrella del Real Madrid recibió un pase de Bruno Guimaraes en el lado izquierdo del área antes de recortar hacia su pie derecho y rematar con fuerza al segundo palo, superando a Yassine Bounou.

Esto dio un respiro tardío a una Brasil apagada y Lucas Paquetá vio cómo su acrobático disparo era despejado por Bounou antes del descanso.

Bounou realizó una buena parada ante Igor Thiago cuando Brasil pilló desprevenido a Marruecos con un rápido saque de banda tras el descanso, mientras que Raphinha y Danilo dispararon directamente a Bounou mientras la Seleção presionaba en busca del gol de la victoria.

Marruecos estuvo a punto de llevarse el partido en el último suspiro cuando Alisson despejó un disparo lejano de El Aynaoui y tuvo que reaccionar con rapidez para bloquear el remate de Ayoube Amaimouni.

Brasil sigue invicto en los estrenos de Mundial desde 1934. En su próximo partido se enfrentará a la modesta selección de Haití, mientras que Marruecos se medirá a Escocia en su segundo encuentro.