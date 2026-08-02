Massachusetts aprueba una ley que legaliza el aborto hasta el momento del nacimiento

Publicado por Israel Duro 2 de agosto, 2026

El Senado de Massachussetts dio luz verde a un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta el momento del nacimiento incluso en el caso de que se trate de un bebé completamente sano. La norma ya está en el despacho de la gobernadora, la demócrata Maura Healey, de quien se espera que firme.

Los demócratas aceleraron todo lo posible para conseguir sacar la norma y se saltaron la tramitación de la medida para eludir el proceso de la comisión plenaria. Así, consiguieron que los legisladores dieran luz verde durante el mismo viernes.

La legislación actual de Massachusetts permite el aborto libre hasta la semana 24

El Proyecto de Ley de la Cámara 5595, ya había sido aprobado el pasado 22 de julio en la Cámara de Representantes —de mayoría abrumadoramente demócrata— con119 votos a favor y 33 en contra.

En estos momentos, la legislación de Massachusetts autoriza el aborto libre hasta las 24 semanas de embarazo, aunque las excepciones laxas permiten, de facto, su aplicación hasta el momento del parto.

Movilización y críticas del movimiento provida

Los defensores del derecho a la vida denunciaron que esto elimina en la práctica todos los límites restantes y permite el asesinato de fetos viables hasta el mismo momento del nacimiento. Según Michael King, presidente del Massachusetts Family Institute:

"Este proyecto de ley permite, básicamente, el aborto en cualquier momento del embarazo y por cualquier motivo, por lo que es absolutamente atroz. Esta norma sacaría todo este proceso del aborto fuera del ámbito hospitalario. Así, un médico podría realizar este tipo de intervención en cualquier lugar que considere viable, eludiendo las garantías que ofrece un hospital".

"Este proyecto de ley garantiza un aumento de los beneficios de la industria del aborto"

Por su parte, la presidenta de Massachusetts Citizens for Life, Myrna Maloney Flynn, fue rotunda al afirmar que el proyecto de ley no busca lo que utiliza como excusa para su aprobación, puesto que, en realidad, no contribuye en absoluto a ayudar a las mujeres que se enfrentan a complicaciones reales y denunció que permite que un solo médico "decida de forma subjetiva que se puede matar a cualquier feto, tanto dentro como fuera de un hospital".

"Las mujeres que sufren complicaciones del embarazo inimaginables y desgarradoras merecen sin duda todo el apoyo que necesiten, pero ese apoyo no es lo que ofrece este proyecto de ley. En cambio, este proyecto de ley garantiza un aumento de los beneficios de la industria del aborto y procedimientos en etapas avanzadas del embarazo financiados con dinero de los contribuyentes".

Una ley que permite "matar bebés" que "podrían sobrevivir fuera del útero"

también la presidenta de SBA Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser, lamentó la noticia de la aprobación de esta ley tan extrema:

"Massachusetts ya permite el aborto durante las primeras 24 semanas, pero eso no es suficiente para los demócratas, cuyo partido defiende que no debe haber ningún tipo de límite al aborto. Si la gobernadora Healey promulga este proyecto de ley, Massachusetts se unirá a los 10 estados y a Washington DC con una política de aborto durante todo el embarazo, en la que se mata a los bebés incluso después del momento en que podrían sobrevivir fuera del útero.