Publicado por Alejandro Baños 3 de agosto, 2026

Las autoridades dieron a conocer la identidad del autor del tiroteo que se produjo el pasado sábado en el sur de Idaho en un local de la cadena de hamburgueserías In-N-Out Burger, que dejó un saldo de al menos cuatro víctimas mortales —incluido el tirador— y siete heridos.

El Departamento de Policía de Twin Falls, ciudad donde se produjo el tiroteo, reveló que Chad Williams, un hombre de 24 años, fue la persona que abrió fuego en el establecimiento. Williams se suicidó tras perpetrar su ataque.

"El sospechoso ha sido identificado como Chad Williams, de 24 años. Falleció a causa de una herida de bala auto infligida. Los investigadores siguen analizando las pruebas, realizando entrevistas y tratando de esclarecer todas las circunstancias del caso, incluida la posible motivación", informaron las fuerzas de seguridad de la ciudad a través de un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

Además, el Departamento de Policía de Twin Falls actualizó la condición de los siete heridos: dos ya fueron dados de alta, tres se encuentran estable y los otros dos están en estado crítico.

Jordan Salinas, el héroe que evitó una matanza mayor

En las últimas horas se ha conocido más sobre los hechos. Según los reportes policiales, Williams mantuvo un fuego cruzado con dos hombres que pasaban por la zona: un agente fuera de servicio y un trabajador sanitario.

Este último ha sido identificado como Jordan Salinas, de 35 años. Según declaró al periódico Idaho Statesman, él se encontraba en el aparcamiento del lugar del ataque junto con su novia. Cuando vio a una multitud huyendo rápidamente del lugar, desenfundó una pistola semiautomática que portaba y comenzó a disparar contra Williams, con el objetivo de disuadirlo o neutralizarlo.

Fruto de la seguridad en sí mismo, Salinas aseguró que no pasó "ningún miedo". "Hay una tarea que debe hacerse, y somos nosotros quienes debemos hacerla", pensó en ese momento, según aclaró al periódico.

Salinas, quien pudo ver la cara del tirador, dijo que vio "conmocionado" a Williams, ya que estaba recibiendo disparos de su parte y de un agente de policía que se encontraba fuera de servicio y que actuó para detener el ataque. La identidad de ese segundo "héroe" —tal y como se les ha definido a ambos— no ha sido revelada.