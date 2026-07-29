Publicado por Alejandro Baños 29 de julio, 2026

Tras 16 años, llegó la hora de decir adiós. Neymar Jr. anunció su retirada del conjunto nacional de Brasil siendo su máximo goleador histórico, pero con el sabor agridulce de no haber podido llevar a la Canarinha a conquistar su sexto Mundial.

"Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre y mi vida... pero ahora ya no quiero más", respondió el mediático futbolista a los periodistas tras ser preguntado sobre si su nombre volvería a figurar en una lista del director técnico de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti.

Su despedida de la Canarinha fue amarga. Después de casi tres años sin defender la camiseta verdeamarelha sobre un terreno de juego, Neymar fue uno de los 26 futbolistas convocados por Ancelotti para el Mundial 2026. Apenas disputó 37 minutos repartidos en dos encuentros —14 contra Escocia en la fase de grupos y 23 contra Noruega en los octavos de final— y consiguió anotar un gol de penalti en la derrota de su equipo frente a los escandinavos que supuso la eliminación de Brasil en el torneo.

Más goles que Pelé, pero ningún Mundial conquistado

La historia de Neymar Jr. con la selección brasileña no se puede resumir en dos o tres líneas. Desde que irrumpió en la escena internacional con apenas 18 años, Brasil, huérfano de estrellas en aquel momento, encontró en ese joven talento a la figura que debía devolver la alegría y el jogo bonito a la selección más laureada de la historia del Mundial.

Su debut con la Canarinha llegó el 10 de agosto de 2010. El técnico por aquel entonces, Mano Menezes, le dio la oportunidad de cumplir con un sueño que tenía desde muy pequeño. La primera aparición de Neymar no pudo ser mejor: anotó el primero de los dos goles con los que Brasil derrotó a Estados Unidos. Curiosamente, aquel encuentro se celebró en el estadio donde Neymar disputó sus últimos minutos profesionales con la camiseta nacional.

Durante todos estos años, Neymar ha acumulado 130 internacionalidades, siendo el segundo futbolista con más partidos disputados con la Canarinha, únicamente superado por Cafú. El mediático futbolista celebró haber anotado 80 goles durante todos esos encuentros, arrebatándole a una leyenda como Pelé el estatus de máximo goleador histórico de Brasil.

En donde no se ha acercado ni por asomo a O Rei es en el número de títulos. A pesar de haber tenido cuatro oportunidades para hacerlo, Neymar no consiguió guiar a Brasil a conquistar su sexto Mundial, mientras que Pelé fue el líder de los tres primeros trofeos que conquistó la Canarinha. Tampoco logró sumar una Copa América a las vitrinas brasileñas. En estos 16 años, O Príncipe —como popularmente se le conoce— figura únicamente como campeón de la Copa FIFA Confederaciones 2013 y de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Ese contraste entre su desmesurada producción individual y la falta de más títulos ha generado un permanente debate entre los aficionados brasileños, con un sector criticando su falta de compromiso.