Messi de récord: el astro argentino iguala el récord de Klose con un hat-trick y lanza la defensa del título de Argentina con una goleada a Argelia

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de junio, 2026

Más viejo es el viento y sigue soplando. En Rusia 2018, cuando Argentina cayó ante la próxima campeona Francia, muchos dudaban de que Messi llegara (con 35 años) en plenitud al Mundial 2022. No solo lo ganó, sino que dejó una exhibición histórica, a la altura de las mejores leyendas de la historia del fútbol que supieron brillar en el máximo escenario internacional (Zidane, Maradona, Ronaldo, Pelé, entre otros pocos). Ahora, con ya 39 años y lejos de la élite europea, muchos volvieron a pensar que el astro argentino iba a llegar semiacabado a la máxima cita futbolera. Nuevamente, se equivocaron en dudar del fútbol de Leo Messi.

El capitán y emblema de la Argentina, tal y como acostumbró a lo largo de su carrera, volvió a ser un hombre récord tras marcar su primer hat-trick en mundiales e igualar el récord del alemán Miroslav Klose (16) como máximo goleador de la historia del torneo. Con ello, Messi lideró a la ‘Scaloneta’, que lanzó su defensa del título mundial por todo lo alto con una goleada (3-0) sobre una combativa, pero desordenada y poco eficaz Argelia.

El partido, de hecho, ya había empezado bien de cara para Messi, que apenas iniciado el cotejo había recibido una gran asistencia del delantero Lautaro Martínez dentro del área. Leo recibió, hizo una pausa y definió sutilmente por el costado de Luca Zidane, hijo del histórico mediocampista francés ‘Zizou’. Sin embargo, el gol fue anulado por offside.

Instantes después, Argelia respondió con otro tanto en posición ilícita. Montiel, elegido por Scaloni para arrancar en el lateral derecho, durmió una siesta y, a sus espaldas, apareció el volante Fares Chaibi para definir ante el ‘Dibu’ Martínez. El VAR intervino para anular el tanto, en lo que parecía ser un partido parejo de ida y vuelta.

Pero fue un espejismo. Argentina, acostumbrado a alinear mediocampistas de buen pie, todos con un paso en el rol de enganche, empezó a mover la pelota con ritmo pausado, cadencia y sentido. Dejando sin aire y desesperando a los volantes argelinos. Poco a poco, la albiceleste empezó a generar peligro y fue en el minuto 17 que Rodrigo De Paul encontró a su gran amigo y compañero del Inter Miami, Leo Messi, a la espalda de los medios rivales, más conocida como ‘la zona Messi’.

El astro argentino controló, giró y sacó un remate poderoso que Luca Zidane manoteó, pero no lo suficiente para impedir el primer gol de Messi en esta Copa del Mundo.

El 1-0 soltó a Argentina por varios minutos más, pero el tiempo de hidratación pareció jugarle una mala pasada a los de Scaloni. Que empezaron a tener problemas para recuperar y mover mejor la esférica. Argelia, con varios jugadores talentosos, empezó a tener la pelota y a crear chances de gol, incluso exigiendo levemente a Martínez y a la zaga Lisandro-Romero. No obstante, no fue suficiente para impactar en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, Argentina terminó de soltarse. Lautaro, de buen partido, fue reemplazo por Julián Álvarez a los 55’, cuando también ingresó Nico González por Almada. Argentina pasó de tener casi seis enganches a cuatro grandes lanzadores y dos jugadores que otorgaron profundidad.

Fue a los 60’ que el partido se decidió. Mac Allister sacó un fierrazo mal rechazado por Zidane, que dejó un rebote sutil y perfecto para el mejor de la cancha: Leo Messi, quien ya había anticipado un posible regalo en el área y le ganó la carrera a los centrales.

El 2-0 ya fue demasiado para los argelinos. Argentina se asentó y empezó a jugar al ritmo de Enzo Fernández, de vuelta a la zona de volantes y al eje del juego argentino, un rol muy distinto al que ocupa en el Chelsea de Londres y muy similar al del Mundial de Qatar 2022, donde fue figura y mejor jugador joven.

El 3-0 pudo haber llegado en distintas ocasiones, pero el destino del juego se lo tenía preparado a Messi, justamente en la zona donde marcó cientos de goles de la misma manera: en la medialuna, ajustando su remate al caño inferior izquierdo, imposible ahora sí para un Zidane que no tuvo nada qué hacer.

Fue un resultado y juego contundente para Argentina, que pudo volver a jugar con su mediocampo titular y su zaga ideal: Romero y Lisandro, ambos con problemas de lesiones. Julián Álvarez, que acusaba una lesión en el tobillo, también regresó y sumó minutos en las piernas. Asimismo, Facundo Medina, defensor del Marsella francés, se mostró solvente, integrado y hasta suelto, demostrándole a Scaloni que tiene a un lateral competente ante la baja de Tagliafico.

Con todo ello, Argentina demostró, una vez más, que es la selección que mejor juega en el mundo cuando sus jugadores están enchufados, sanos y motivados para seguir ganando.