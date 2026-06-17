Mundial 2026: Harry Kane e Inglaterra exhiben pegada en su victoria ante Croacia por 4-2

Publicado por VozMedia Staff 17 de junio, 2026

Si Lionel Messi y Kylian Mbappé baten récords en el Mundial de Norteamérica 2026, Harry Kane no se quiso quedar atrás y con un doblete lideró el miércoles el triunfo 4-2 de Inglaterra ante Croacia en su debut en el Grupo L.

El delantero del Bayern Múnich llegó a 10 goles en Mundiales, con lo que igualó a Gary Lineker como el artillero histórico de los Tres Leones en el mayor evento del fútbol internacional.

Kane convirtió en el minuto 12 un penalti cometido por Luka Modric y anotó con un cabezazo en el 42', pero los balcánicos reaccionaron en ambas ocasiones con tantos de Martin Baturina en el 36' y Petar Musa en el 45+5'.

Bellingham aprovechó en el minuto 47 un fantástico pase de Elliot Anderson para volver a desnivelar y Marcus Rashford terminó de encaminar el triunfo en el 85'.

En este partido en el estadio de los Dallas Cowboys de la NLF en Arlington, Texas, Inglaterra demostró enorme pegada y solo la inspiración del portero croata, Dominik Livakovic, evitó que el marcador a su favor fuese más amplio.

No obstante, el equipo entrenado por el alemán Thomas Tuchel también tuvo problemas para tomar el control del mediocampo y sufrió mucho cuando su rival pisaba el área.

El Grupo L lo completan Ghana y Panamá, que se enfrentan entre sí este mismo miércoles desde las 23H00 GMT.

Un error de Modric abre la puerta

Hasta las leyendas se equivocan: Modric, quien a los 40 años juega su quinto Mundial con la final de Rusia 2018 y las semifinales de Catar 2022 como puntos altos, le dio una patada a Noni Madueke en el área cuando trataba de despejar un balón.

Penalti. Kane erró en un primer cobro, pero la pena máxima se repitió porque Livakovic se había adelantado.

Un jugador como él rara vez falla dos veces y el capitán inglés tuvo éxito en su segunda ejecución.

Croacia, con la movilidad de sus mediocampistas, respondió.

Petar Susic dejó tirado en el césped a John Stones y retrasó el balón para Baturina, que emparejó.

Kane volvió a surgir con un remate de cabeza en un tiro de esquina cobrado por Declan Rice para devolver la ventaja a Inglaterra.

Kane, máximo anotador de Inglaterra con 80 goles, igualó a Lineker como goleador histórico de esta selección en copas del mundo, con su décimo tanto mundialista, un día después de que Messi y Bbappé brillaran con marcas propias.

La más notable, la de Messi. Con un triplete en la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia en el Grupo J, el 10 albiceleste alcanzó con 16 goles al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero de la Copa del Mundo.

Un doblete de Mbappé en el triunfo 3-1 de Francia ante Senegal en el I le permitió al astro del Real Madrid convertirse en el mayor anotador de Los Bleus de por vida, con 58 goles, y en el Mundial, con 14.

No hubo tiempo para demasiadas celebraciones, porque Musa empató de nuevo tras aprovechar un balón bajado por Ivan Perisic en el área.

Avalancha

Tras el descanso, Inglaterra se desató.

Como había ocurrido a lo largo del compromiso, siguió haciendo daño con sus ataques por la banda derecha y en una jugada desde ese costado Bellingham atacó, asistido por Anderson, y encaminó las cosas.

Livakovic hacía milagros ante una avalancha de remates, aunque del otro lado también tenía trabajo Jordan Pickford en su arco.

Tuchel decidió refrescar las bandas Tuchel con la entrada de Bukayo Saka y Rashford y ellos se combinaron para ponerle sello al encuentro.

Rashford, a pase de Saka, puso el punto final.

Con información de AFP