Son anotó un doblete y las Estrellas de la MLS vencieron a la Liga MX por 4-3

Publicado por AFP 30 de julio, 2026

Son Heung-min anotó dos goles para liderar a las Estrellas de la Major League Soccer a una victoria por 4-3 sobre sus homólogos de la Liga MX este miércoles en el Partido de las Estrellas de la MLS en Charlotte, Carolina del Norte.

La estrella surcoreana del Los Angeles FC, Son, anotó en los minutos 20 y 23 para darle la vuelta al marcador después de que Luis Gabriel Rey pusiera por delante a las Estrellas de la Liga MX.

El exjugador del Tottenham, de 34 años, había asumido la responsabilidad del fracaso de Corea del Sur al no clasificarse para las rondas eliminatorias del Mundial.

Pero ha estado en un estado de forma excepcional desde que se reanudó la MLS tras el parón por el Mundial, con tres goles en tres partidos para el LAFC.

Son empató el partido para el equipo de la MLS en el minuto 20, tras recibir un pase de Carles Gil por la izquierda y disparar un tiro raso que superó al portero Carlos Acevedo.

Minutos después, puso al equipo All-Stars de la MLS definitivamente por delante con una espectacular volea tras otra asistencia del creador de juego del New England Revolution, Gil.

El gol del centrocampista del Chicago Fire, Philip Zinckernagel, en el minuto 42, puso al equipo de la MLS con una ventaja de 3-1 al descanso.

Salomón Rondón anotó en el minuto 55 para mantener al equipo de la Liga MX con opciones, pero el creador de juego del FC Cincinnati, Evander, restableció la ventaja de dos goles en el minuto 55, poco antes de que la estrella alemana del Vancouver, Thomas Müller, saltara al campo.

El equipo de la MLS necesitaba esa ventaja, y José Paradela añadió emoción al final con un gol en el tiempo de descuento para la Liga MX.

La segunda victoria consecutiva de las Estrellas de la MLS en el partido de exhibición de mitad de temporada extendió su récord sobre equipos de la Liga MX a 4-1.

La superestrella Lionel Messi y su compañero del Inter Miami fueron excusados de participar en el partido amistoso de mitad de temporada, 10 días después de que Argentina cayera ante España en la final del Mundial.

El Miami publicó el miércoles un vídeo en las redes sociales en el que se veía a Messi entrenando de nuevo con sus compañeros de equipo.

Pero aún no está claro cuándo volverá a competir el jugador de 39 años.

Son Heung-min anotó dos goles para liderar a las Estrellas de la Major League Soccer a una victoria por 4-3 sobre sus homólogos de la Liga MX el miércoles en el Partido de las Estrellas de la MLS en Charlotte, Carolina del Norte.

La estrella surcoreana del Los Angeles FC, Son, anotó en los minutos 20 y 23 para darle la vuelta al marcador después de que Luis Gabriel Rey pusiera por delante a las Estrellas de la Liga MX.

"Estoy muy contento y solo quiero dar las gracias a todos", dijo Son tras ser nombrado Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas.

El exjugador del Tottenham, de 34 años, había asumido la responsabilidad del fracaso de Corea del Sur al no clasificarse para las rondas eliminatorias del Mundial.

Pero ha estado en un estado de forma excepcional desde que se reanudó la MLS tras el parón por el Mundial, con tres goles en tres partidos para el LAFC.

Son empató el partido para el equipo de la MLS en el minuto 20, tras recibir un pase de Carles Gil por la izquierda y disparar un tiro raso que superó al portero Carlos Acevedo.

Minutos después, puso al equipo All-Stars de la MLS definitivamente por delante con una espectacular volea tras otra asistencia del creador de juego del New England Revolution, Gil.

El gol del centrocampista del Chicago Fire, Philip Zinckernagel, en el minuto 42, puso al equipo de la MLS con una ventaja de 3-1 al descanso.

Salomón Rondón anotó en el minuto 55 para mantener al equipo de la Liga MX con opciones, pero el creador de juego del FC Cincinnati, Evander, restableció la ventaja de dos goles en el minuto 55, poco antes de que la estrella alemana del Vancouver, Thomas Müller, saltara al campo.

El equipo de la MLS necesitaba esa ventaja, y José Paradela añadió emoción al final con un gol en el tiempo de descuento para la Liga MX.

La segunda victoria consecutiva de las Estrellas de la MLS en el partido de exhibición de mitad de temporada extendió su récord sobre equipos de la Liga MX a 4-1.

La superestrella Lionel Messi y su compañero del Inter Miami fueron excusados de participar en el partido amistoso de mitad de temporada, 10 días después de que Argentina cayera ante España en la final del Mundial.

El Miami publicó el miércoles un vídeo en las redes sociales en el que se veía a Messi entrenando de nuevo con sus compañeros de equipo.

Pero aún no está claro cuándo volverá a competir el jugador de 39 años.