Estados Unidos destroza a Paraguay por 4-1 en un debut de ensueño para los coanfitriones del Mundial

El centrocampista estadounidense #07 Giovanni Reyna celebra con sus compañeros tras marcar el cuarto gol de su equipo.AFP

Publicado por Víctor Mendoza 12 de junio, 2026

(AFP) Estados Unidos no podría haber soñado con un mejor comienzo para su Mundial, ya que un doblete de Folarin Balogun y un gol de Gio Reyna impulsaron a los coanfitriones a una goleada por 4-1 sobre Paraguay ante la realeza de Hollywood en Los Ángeles el viernes.

Los anfitriones se adelantaron en el marcador en el primer partido del torneo disputado en suelo estadounidense a los siete minutos gracias a un gol en propia puerta, y al final de una primera parte totalmente dominada los aficionados locales estaban en las nubes, con su equipo ganando por tres goles.

Tom Cruise, Leonardo DiCaprio y Paris Hilton se encontraban entre los 70 492 espectadores que llenaron el estadio, mientras Estados Unidos —coanfitrión del torneo junto a México y Canadá — lanzaba oleadas de ataques contra los sudamericanos, y Reyna sentenció la victoria en el tiempo de descuento, después de que Mauricio hubiera recortado distancias.

La victoria y el contundente marcador sitúan a Estados Unidos en una posición favorable para pasar de la fase de grupos del Grupo D, en el que también se encuentran Australia y Turquía.

La única nota discordante de la noche fue la sustitución en el descanso de Christian Pulisic, el talismán ofensivo de Estados Unidos que lleva sobre sus hombros las esperanzas de la nación en su intento de llegar lejos en la fase eliminatoria del Mundial por primera vez desde su aparición en cuartos de final en 2002.

Paraguay no pudo ser un rival más complaciente desde el saque inicial. En el minuto siete, Weston McKennie recogió el balón en el círculo central y se internó en el campo, encontrando a Pulisic.

Pulisic se coló entre dos defensas y devolvió el balón a McKennie, cuyo pase al delantero Balogun fue desviado a la propia portería por un desafortunado Damián Bobadilla.

El estadio estalló y comenzó el asalto estadounidense.

Los anfitriones rebosaban confianza. Tanto McKennie como Tillman jugaron pases de tacón hacia el área, mientras que el capitán Tim Ream repartía pases desde el centro de la defensa.

A Balogun le anularon un gol en el minuto 28. Se había adelantado, al igual que Pulisic en la jugada previa.

Pero el delantero del Mónaco volvió a marcar tres minutos después, gracias a un magnífico pase por la banda izquierda de Antonee Robinson a Pulisic, cuyo centro a Balogun sufrió un ligero desvío fortuito.

Estados Unidos anotó el tercero al filo del descanso. Tillman encontró a Balogun por la derecha, quien se zafó de la entrada de Omar Alderete, se escabulló por dentro de Gustavo Gómez y envió un disparo con efecto perfecto a la escuadra izquierda.

Podrían haber sido cuatro o cinco, ya que Chris Richards —que regresaba tras una lesión— envió un cabezazo que se fue fuera por apenas un centímetro. Estados Unidos tuvo un 75 % de posesión en la primera parte.

Ahora, sin el peligroso Pulisic, los anfitriones se replegaron ligeramente en la segunda parte.

Paraguay finalmente creó peligro. Su peligroso delantero Julio Enciso, que fue titular a pesar de una lesión en el tendón de la corva, recibió el balón en el borde del área y se lo pasó al suplente nacido en Brasil Mauricio, quien recortó distancias.

Reyna marcó un magnífico cuarto gol con el exterior del pie derecho, que se coló justo por dentro del segundo palo.

El partido había estado precedido por una ceremonia de inauguración al estilo de Hollywood. Katy Perry protagonizó la actuación principal, acompañada por los cantantes Future, Tyla, Anitta y la estrella del K-pop Lisa.

Los artistas bailaron alrededor de un trofeo gigante de la Copa del Mundo bajo unas enormes letras de «FIFA» en el dorado preferido por el presidente de EE. UU. Donald Trump —quien no asistió, sino que deseó suerte al equipo por teléfono antes del saque inicial.