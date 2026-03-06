Messi mejor que Pelé, destrucción del arsenal iraní y Cuba libre: así fue el homenaje de Trump al Inter Miami en la Casa Blanca

El argentino Leo Messi y el plantel del Inter Miami con Donald Trump en la Casa Blanca AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 5 de marzo, 2026

El astro argentino Lionel Messi y todo el plantel del Inter Miami fueron homenajeados en la Casa Blanca por el presidente Donald Trump tras ganar el título de la Major League Soccer (MLS) el pasado mes de diciembre.

“Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy poco común. Y francamente, se pone mucha más presión sobre ti de lo que cualquiera podría imaginar, porque de alguna manera se espera que ganes, pero casi nadie gana”, dijo Trump durante una alocución donde, además de fútbol, también habló de geopolítica y política interna de Estados Unidos en uno de los eventos más surrealistas en la Casa Blanca en mucho tiempo.

Irán y Cuba se roban los titulares

Como si ya fuera una marca registrada suya, Trump volvió a aprovechar un evento deportivo para hablar de la política exterior de su Administración. Los temas claves, que sin dudas se llevaron los focos, Irán y Cuba.

De hecho, ante la atenta mirada de Messi y todos sus compañeros, Trump anunció que las operaciones militares estadounidenses contra Irán continúan e instó a las fuerzas de seguridad del régimen iraní a deponer las armas.

"Estamos demoliendo totalmente al enemigo, mucho antes de lo previsto y a niveles que la gente nunca ha visto antes", dijo Trump. "No tienen fuerza aérea, no tienen defensa aérea, todos sus aviones han desaparecido, sus comunicaciones han desaparecido, los misiles han desaparecido, los lanzadores han desaparecido: alrededor del 60% y el 64%, respectivamente".

"Una vez más, hago un llamado a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria Iraní, al ejército y a la policía para que depongan las armas. Solo los van a matar. Ahora es el momento de ponerse de pie... y ayudar a recuperar su país”, añadió el líder estadounidense.

Luego, en un momento emotivo, Trump se refirió al régimen cubano, al que describió semanas atrás como una dictadura “moribunda”. Hablándole directamente al dueño del Inter Miami, el empresario cubanoamericano Jorge Mas, el presidente republicano le prometió que pronto volvería a Cuba.

“Felicidades también a los copropietarios, Jorge y José Mas. ¿Quiénes vinieron de Cuba, verdad? ¿Originarios de Cuba? ¿Vinieron sus padres? Van a regresar... ay, ay, ay. Y no necesitarán mi aprobación”, dijo Trump a Jorge Mas. “Vamos a celebrarlo por separado. Solo quería esperar un par de semanas. Quería esperar un par de semanas, pero sospecho que pronto estaremos juntos de nuevo, celebrando lo que está pasando en Cuba. Tienen tantas ganas de llegar a un acuerdo. No tienes idea”.

Jorge Mas es hijo de Jorge Mas Canosa, figura muy influyente del exilio cubano.

La familia Mas Canosa es una de las más influyentes de Estados Unidos gracias a su compañía de infraestructura MasTec, una de las más importantes del país. Tras huir de Cuba después de la llegada del castrismo al poder, el clan se involucró durante décadas en el activismo político, con Jorge Mas Canosa incluso fundando la Cuban American National Foundation (CANF) con el objetivo de presionar al régimen en la isla a través del Gobierno estadounidense.

Jorge Mas también pronunció unas breves palabras durante el evento, más enfocado en el éxito deportivo del Inter Miami, club liderado por la familia Mas Canosa y el exfutbolista británico David Beckham, artífice principal de la llegada de Messi a la MLS.

Según Mas, el Inter Miami ha “cambiado la cultura del fútbol en Estados Unidos para siempre”.

“Podemos competir con los grandes, podemos jugar con los pesos pesados. Nuestra liga puede ser una de las mejores del mundo”, dijo. “Y es esta capacidad de soñar, de perseverar, de no tener obstáculos por delante, la que nos permitirá seguir teniendo éxito. Y ojalá, señor presidente, esta no sea nuestra única visita aquí celebrando un campeonato de la MLS Cup”.

Tanto Mas como Messi también aprovecharon el evento para darle varios regalos a Trump, entre ellos una camiseta del Inter Miami con el número 47 y su nombre, un balón firmado y un reloj.

EEUU será una de las tres sedes de la Copa Mundial de este año, que se jugará además en Canadá y México.

Existen preocupaciones por las sedes del Mundial este año por el coste de las entradas, la inseguridad en México y también los conflictos globales en el mundo que mantienen en vilo la participación de algunas selecciones clasificadas, incluyendo Irán.

Los momentos cómicos de la noche

Durante su discurso, Trump se animó a debatir sobre quién es el ‘GOAT’ (Greatest Of All Time) del fútbol: “Puede que seas mejor que Pelé. ¿Quién es mejor? ¿Él o Pelé?”, preguntó Trump a todos los presentes haciendo alusión a Messi, quien estaba a par de metros del líder estadounidense. Todo el público, entre risas, respondió al presidente al grito de “Messi”. Luego este continuó: “Creo que él lo es, aunque Pelé fue muy bueno”.

No es la primera vez que Trump habla de Pelé en un evento deportivo. Meses atrás, cuando recibió al presidente de la FIFA Gianni Infantino en la Casa Blanca, Trump recordó cuando el astro brasileño llegó a la MLS para jugar en el New York Cosmos.

Si bien el fútbol no es tan popular en Estados Unidos como en el resto del mundo occidental —especialmente en Sudamérica— Trump podría fácilmente considerado el primer presidente estadounidense ‘futbolero’. De acuerdo con Fox Sports, Trump jugó tres deportes en la New York Military Academy, dos de ellos muy populares en EEUU —béisbol y fútbol americano. El otro, sorpresivamente, fue el fútbol. Jugó una temporada en el equipo varsity.

El hijo de Trump, Barron, también es muy fan del fútbol y, de hecho, Trump hizo mención de él durante la visita del Inter Miami.

"Mi hijo me preguntó: 'Papá, ¿sabes quién estará hoy?'. Le dije: 'No. Tengo muchos asuntos pendientes'. Me respondió: 'Messi'", dijo Trump antes de reconocer que su hijo es fan de Leo Messi y también la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, el mayor rival futbolístico del argentino por varios años. Ronaldo había visitado la Casa Blanca en noviembre pasado, durante una visita del príncipe heredero saudí Mohammad bin Salman.

Fue la primera vez que Messi, que no habló durante el evento, visitó a la Casa Blanca. Anteriormente, el expresidente Joe Biden lo había invitado para otorgarle la Medalla Presidencial de la Libertad, pero el capitán de la Selección Argentina no pudo asistir por un problema en su agenda.

Además de Leo Messi, otras figuras mundiales, como el uruguayo Luis Suárez, el argentino Rodrigo de Paul y el beisbolista Alex Rodríguez asistieron en el evento. El Inter Miami también cuenta con buenos y talentosos futbolistas sudamericanos como el venezolano Telasco Segovia y el argentino Tadeo Allende, quienes estuvieron en el homenaje.

En otro momento, Trump le dio la mano a de Paul justo después preguntar “¿Dónde caraj*s está Rodrigo de Paul?” provocando la risa de los presentes. Luego, casi inmediatamente, repreguntó: “¿Ustedes tienen algún jugador feo?”.

"Qué atractivos son estos tipos y no me gustan los hombres atractivos; hacen que ya no te sientas tan bien contigo mismo", sentenció el presidente.