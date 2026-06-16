Beach y Vozinha: dos porteros desconocidos, clave en las grandes sorpresas del Mundial

Publicado por Israel Duro 16 de junio, 2026

Hace una semana, el 99,9% del mundo no tenía ni la menor idea de quiénes eran Patrick Beach o Vozinha. Tras los primeros compases del Mundial 2026, sin embargo, tanto el joven arquero aussie como el veteranísimo guardameta de Cabo Verde se han convertido en los rostros clave para explicar dos de las grandes sorpresas del Mundial: la victoria de Australia ante Turquía y el empate a cero del combinado africano ante la favorita España.

Se trata de dos casos de éxito desde las antípodas. En el caso del guardameta australiano, su titularidad ante los otomanos provocó una tormenta nacional. Suponía el debut en un gran torneo de un joven de 22 años sin más experiencia internacional que dos partidos amistosos, dejando en el banquillo, además, al capitán del combinado.

Vozinha, por el contrario, es un veterano de 40 años y uno de los referentes de Cabo Verde. De hecho, juega en la Segunda División Portuguesa, uno de los techos de la sorprendente selección africana.

Beach, MVP del Australia-Turquía

El primero en salir a la luz pública fue Beach. El joven australiano se convirtió en un auténtico muro para desesperación de los Güler y compañía, que bien podrían haber ganado el partido por goleada de no ser por la impresionante actuación del arquero, que fue nombrado mejor jugador del partido. De hecho, se convirtió en el número uno de las notas de los periodistas que cubren el mundial.

El meta de 189 centímetros propiedad del Melbourne City (del grupo que controla el Manchester City), realizó hasta ocho intervenciones durante el partido, varias de ellas de enorme mérito, para conseguir dejar su meta a cero y que los dos goles de sus compañeros dieran tres puntos valiosísimos al combinado oceánico.

Vozinha hizo lo contrario de lo que se esperaba que haría ante España

Vozinha, por su parte, cumplió con su papel con nota tocando muchos balones, aunque hizo exactamente lo contrario de lo que se esperaba: en lugar de sacar la pelota de la portería reiteradamente, se convirtió en una valla contra la que se estrellaron las mejores ocasiones de los delanteros españoles. No tuvo que esforzarse tanto como Beach, pero al menos en dos ocasiones sus manos evitaron dos goles que ya se cantaban entre la parroquia española.

También su trayectoria es contraria a la de Beach. En su caso, no comenzó a destacar hasta los 25 años, una edad que ni siquiera ha alcanzado aún el australiano. Para poder desarrollar su carrera tuvo que salir de su archipiélago natal hacia ligas menores en Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. De hecho, se encuentra sin equipo tras terminar su contrato el pasado 1 de junio. Se trata de un jugador muy querido y respetado en su país, con 89 internacionalidades.