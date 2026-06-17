La selección de Irán habría sido obligada a abandonar Estados Unidos inmediatamente después de su debut mundialista

Un jugador iraní sentado en el césped luego del empate 2-2 con Nueva Zelanda, en su debut en el Mundial de Fútbol 2026.Etienne Laurent - AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 16 de junio, 2026

La selección masculina de fútbol de Irán habría sido obligada a modificar drásticamente su logística en la Copa del Mundo tras presuntamente haber recibido una orden perentoria para abandonar el territorio estadounidense a pocas horas de haber concluido su primer encuentro del torneo.

Aunque la delegación tenía planificado pernoctar en la ciudad de Los Ángeles para iniciar las labores de recuperación física de los deportistas, las directrices oficiales forzaron el traslado inmediato del equipo de regreso a su base de entrenamiento en Tijuana, México.

El combinado iraní había inaugurado su participación en el certamen deportivo el lunes por la noche, sellando un empate de 2-2 frente a la selección de Nueva Zelanda en un ambiente de notable tensión política dentro y fuera del recinto.

Tras el pitazo final, la planificación hotelera y de descanso de los representantes de Teherán quedó cancelada por instrucciones superiores.

Malestar en la delegación iraní y solicitudes de amparo a la FIFA

El director técnico de la escuadra asiática, Amir Ghalenoei, manifestó su profunda disconformidad ante la premura de la evacuación, alegando que las exigencias físicas de un torneo de alta competencia demandan lapsos mínimos de descanso que no fueron concedidos.

El estratega evitó precisar el origen exacto o la institución oficial que emitió la directiva migratoria de salida acelerada hacia la frontera mexicana.

"La verdad es que no sabemos por qué nos están devolviendo", declaró Ghalenoei mediante el uso de un intérprete.

Asimismo, el capitán de la oncena, Mehdi Taremi, sumó quejas respecto a las exhaustivas revisiones previas al juego, detallando que debieron soportar cinco horas de traslados y controles aduaneros minuciosos en el trayecto de entrada desde Tijuana.

Debido a estas condiciones, el futbolista hizo un llamado para que la FIFA intervenga y les otorgue mayor asistencia frente a lo que catalogó como un panorama desastroso para el grupo.

Protestas del exilio y rechazo a los símbolos del régimen

El compromiso futbolístico sirvió además de escenario para la expresión del rechazo de la diáspora iraní contra el régimen teocrático que impera en su país de origen.

En los exteriores del complejo deportivo de California, centenares de fanáticos se congregaron para manifestarse pacíficamente en contra de las políticas de la República Islámica.

Dentro de las tribunas, el repudio civil se hizo evidente cuando una amplia cantidad de aficionados abucheó y dio la espalda a la cancha mientras se entonaba el himno oficial de Teherán.

Pese a las normativas de la FIFA destinadas a mitigar las consignas ideológicas en las gradas, los asistentes lucieron masivamente camisetas e insignias del León y el Sol, el emblema tradicional y patriótico de la bandera de Irán previo al ascenso del integrismo islámico en el año 1979.