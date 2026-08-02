La ideología de género, contra las cuerdas: reveses en el ámbito de la terapia y la medicina con acuerdos extrajudiciales y la reapertura de un caso

Publicado por greg piper 2 de agosto, 2026

La aplicación de la ideología de género a la psicología y la medicina sufrió reveses en el Medio Oeste y la Costa Oeste la semana pasada, ya que Míchigan y su universidad más emblemática tiraron la toalla en litigios separados y Washington se vio arrastrado de nuevo a los tribunales.

El Estado de los Grandes Lagos reconoció que su prohibición legal de la denominada "terapia de conversión" para menores —conversaciones "impulsadas por el cliente" con un terapeuta para resolver la confusión de género — es inconstitucional a la luz de la decisión del Tribunal Supremo en el caso Chiles sentencia de esta primavera contra una ley de Colorado "sustancialmente idéntica" aplicada a la terapia conversacional, orden judicial del jueves afirma.

El Tribunal de Apelación del 6.º Circuito de EE. UU. ya había bloqueado la ley de Míchigan por considerarla una "restricción a la libertad de expresión discriminatoria en cuanto al contenido y el punto de vista".

Emily McJones han "demostrado el fondo de la cuestión" de sus denuncias por discriminación

Las delegaciones de Caridades Católicas de Míchigan y la consejera Emily McJones han "demostrado el fondo de sus reclamaciones" por discriminación, según escribió la jueza federal de distrito Jane Beckering en la sentencia de mutuo acuerdo.

Un consejero cristiano convenció a la jueza federal que había desestimado su demanda contra la ley de Washington —análoga a la de Colorado— para que la reactivara, a pesar de las objeciones de The Evergreen State y Equal Rights Washington, que intervinieron en el caso.

La jueza federal de distrito Tiffany Cartwright tardó dos meses en admitir la moción de Brian Tingley para reabrir el caso a la luz del caso Chiles, que rechazó el razonamiento del 9.º Circuito en confirmación de la ley de Washington.

Un amplio abanico de partidarios, tanto religiosos como laicos

Esto ocurrió una semana después de que Tingley presentara una solicitud de medida cautelar. Ni él ni una amplia gama de partidarios religiosos y laicos lograron que el Tribunal Supremo revisara el caso en 2023.

Oregón dio marcha atrás de repente en una multa de 90 000 dólares impuesta al terapeuta Frank Canepa por negarse a reconocer la relación lesbiana a raíz del caso Chiles también.

Una victoria largamente esperada para la asistente médica Valerie Kloosterman

Un motivo de ánimo para los profesionales médicos que se oponen a la denominada "atención de afirmación de género": la asistente médica contratada por la Universidad de Michigan Health-West Valerie Kloosterman recibió 410.000 dólares tras ser despedida por negarse a ayudar a los pacientes a obtener bloqueadores de la pubertad, hormonas del sexo opuesto y la extirpación quirúrgica de partes sanas del cuerpo, así como por rechazar los pronombres que ellos preferían.

Se trata de una victoria largamente esperada para Kloosterman, quien presentó una demanda hace casi cuatro años por motivos tanto religiosos como médicos. El 6.º Circuito devolvió el caso al tribunal de la jueza Beckering hace un año, alegando que debería haber denegado el arbitraje propuesto por la UMHW "tras un año de litigio y después de que los demandados tuvieran una idea previa de cómo podrían evolucionar los fundamentos del caso ante el tribunal".

Los abogados de Kloosterman, del First Liberty Institute, mostraron el acuerdo a Just the News para confirmar sus términos, tal y como lo describieron el miércoles, con la condición de que el acuerdo no se hiciera público.

$125.000 por "daños no económicos (sufrimiento emocional)" y por salarios perdidos

Se queda con más de la mitad de la indemnización para sí misma —12500 dólares por "daños no económicos (angustia emocional)" y por salarios perdidos—, mientras que First Liberty recibe 14733 dólares y los abogados adjuntos Clement & Murphy, 1267 dólares.

La UMHW también está adoptando una "Política de adaptaciones religiosas" que protege a los empleados de la obligación de expresarse o participar en la atención médica relacionada con la identidad de género y se compromete a no tomar medidas adversas contra ellos por solicitar adaptaciones, siempre que manifiesten sus objeciones al sistema sanitario y a sus supervisores.

"En las formaciones obligatorias, no se exigirá a los empleados que afirmen personalmente declaraciones sobre la identidad de género que violen sus creencias religiosas sinceramente profesadas", reza el texto. No están obligados a "realizar ni colaborar" en "tratamientos de transición de género", incluidos procedimientos, medicaciones y derivaciones, ni a utilizar pronombres de una forma que viole sus creencias religiosas o su conciencia.

"La mejor atención posible a los pacientes sin ser obligados a violar las creencias cristianas"

El sistema sanitario publicará la política escrita junto con otras, la dará a conocer a los empleados y la incorporará a la formación obligatoria anual de la UMHW durante los próximos tres años.

"Lo único que quería era proporcionar la mejor atención posible a mis pacientes sin verme obligado a violar mis creencias cristianas", afirmó Kloosterman, elogiando la nueva política por permitir a los empleados "proporcionar una atención excelente acorde con su criterio médico" y reconocer a los pacientes como "creados a imagen de Dios".

Los últimos avances en el litigio se derivan de las reprimendas judiciales a los jueces nombrados por el presidente Biden que se pusieron del lado de los estados —directamente desde su tribunal de apelación en los casos de Beckering e indirectamente en el de Cartwright, a través de la decisión del Tribunal Supremo de anular la sentencia del Noveno Circuito.

Los pagos que recibirá Catholic Charities como "partes ganadoras"





La ley de Míchigan siguió bloqueada, y el caso quedó en suspenso mientras el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (SCOTUS) examinaba la impugnación de Kaley Chiles a la ley de Colorado.

La sentencia estipulada firmada por Beckering confirma que Catholic Charities son las "partes ganadoras" en su demanda por discriminación por contenido y por puntos de vista, lo que les da derecho a los honorarios de los abogados, las costas y los gastos. Dichas cantidades ya se han acordado en un acuerdo extrajudicial independiente, y el bufete de abogados especializado en libertad religiosa Becket no respondió a una solicitud de Just the News para consultarlo.

"La "capitulación" de Míchigan confirma que la Constitución y los mejores datos científicos disponibles están del lado de los orientadores que ayudan a los niños a sentirse en paz con sus cuerpos", afirmó el abogado principal de Becket Luke Goodrich. "Los estados que siguen intentando censurar esa atención deberían tomar nota".

"Epidemia de problemas de salud mental"

La reactivación por parte de la jueza Cartwright de la demanda de Washington solo queda documentada en una "acta" del 30 de julio tras una vista sobre la moción de reapertura presentada por el asesor Tingley. Ella reabrió únicamente el primer cargo, la denegación de los derechos de libertad de expresión de Tingley.

El Estado está privando a los jóvenes que sufren la "epidemia de problemas de salud mental" de un orientador "que comparta su fe", afirmó tras la reapertura Johannes Widmalm-Delphonse, asesor jurídico sénior de Alliance Defending Freedom, que representa a Tingley ante el tribunal. "Nos complace que el tribunal haya frenado la cruzada ideológica del estado de Washington".

El fiscal general de Washington Nicholas Brown argumentó sin éxito que el precedente de Chiles "no constituye una circunstancia extraordinaria que justifique la reapertura de la sentencia", citando el "interés imperioso" del estado en proteger a los menores de "los daños físicos y psicológicos que supone la terapia de conversión".

Su oposición confunde repetidamente las prácticas basadas únicamente en la conversación y dirigidas por el cliente, como las de Tingley —ratificadas por 8 votos contra 1 por el Tribunal Supremo en el caso Chiles—, con las prácticas de coacción verbal y física entendidas originalmente como terapia de conversión. (El escrito de un párrafo de Equal Rights Washington afirma que "incorpora por referencia los argumentos" del escrito de Brown).

"Totalmente desacreditada por las principales organizaciones médicas y de salud mental"

"No funciona: a lo largo de las últimas décadas, ha sido totalmente desacreditada por las principales organizaciones médicas y de salud mental, por los profesionales sanitarios y por los investigadores académicos", escribió Brown.

"Las investigaciones concluyen de forma abrumadora que aumenta la depresión y las ideas suicidas", afirmó, citando un estudio de 2020 realizado por la organización sin ánimo de lucro para jóvenes LGBTQ Trevor Project en la revista revisada por pares American Journal of Public Health. Su investigación suele ser objeto de críticas: el periodista científico Jesse Singal afirmó que el grupo se basa en suposiciones sin demostrar y en "citas irrelevantes".

Dado que la sentencia de Cartwright era coherente con la jurisprudencia del Noveno Circuito y con la de "la mayoría" de los demás tribunales federales de apelación en aquel momento —"todos los demás tribunales que habían examinado una ley estatal que restringía la terapia de conversión como parte de los regímenes de concesión de licencias profesionales habían confirmado la ley"—, la sentencia debería mantenerse, escribió Brown.

Señaló que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (SCOTUS) rechazó reabrir "la petición de hábeas corpus de un recluso por motivos de prescripción" incluso después de haber modificado "la interpretación del plazo de prescripción de la ley aplicable", ya que la resolución del tribunal de distrito era coherente con la "interpretación entonces vigente" de la ley por parte de su tribunal de apelación.

"Intereses significativos"

"Han transcurrido casi cinco años desde la orden de desestimación de este Tribunal y la sentencia Chiles" y el Estado y la ciudadanía tienen "intereses significativos" en una sentencia que proteja a los menores de la terapia de conversión, escribió Brown, ignorando una vez más la práctica real de Tingley.

Afirmó que la ley "supera el examen de constitucionalidad bajo un análisis de escrutinio estricto" porque "aborda un interés imperioso, está diseñada de forma específica y es la alternativa menos restrictiva".

Si Cartwright no está de acuerdo, debería limitar la reparación concedida a Tingley a la reclamación exacta del caso Chiles, una "impugnación de la libertad de expresión tal y como se aplica", señaló Brown. El Tribunal Supremo "no abordó en absoluto la legitimación de terceros, el libre ejercicio ni la vaguedad".

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