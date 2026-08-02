El 72% de los votantes hispanos, preocupado por el presunto robo de datos de China en sistemas electorales de EE UU

Publicado por Williams Perdomo 2 de agosto, 2026

El 72% de los votantes hispanos en el país afirmó estar preocupado por las revelaciones sobre un presunto acceso de China a sistemas electorales estadounidenses y el supuesto robo de datos de más de 220 millones de votantes, de acuerdo con una encuesta de Rasmussen Reports difundida tras el discurso del presidente Donald Trump sobre la integridad electoral.

Según el sondeo, 62% de los votantes probables en general manifestó preocupación por las denuncias expuestas por Trump, quien aseguró durante su intervención que agencias de inteligencia estadounidenses ocultaron que China accedió ilegalmente a sistemas electorales y obtuvo información de más de 220 millones de registros de votantes.

El desglose por origen étnico muestra que la inquietud fue mayor entre los votantes hispanos, con 72%, por encima del 59% registrado entre votantes blancos y afroamericanos. Entre quienes se identificaron con otras categorías étnicas, la cifra alcanzó 78%.

La encuesta también reflejó un alto nivel de preocupación entre los votantes más jóvenes. Tanto en el grupo de 18 a 29 años como en el de 30 a 39 años, 72% dijo estar preocupado por las acusaciones expuestas durante el discurso presidencial. Asimismo, el 64% de los hombres y el 60% de las mujeres compartieron esa inquietud.

Por afiliación política, 76% de los republicanos, 63% de los independientes y 49% de los demócratas expresaron preocupación por las denuncias. Entre quienes votaron por Trump en las elecciones de 2024, la cifra ascendió a 85%, mientras que entre los votantes de Kamala Harris fue de 40%.