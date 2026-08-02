El 72% de los votantes hispanos, preocupado por el presunto robo de datos de China en sistemas electorales de EE UU
Según el sondeo, 62% de los votantes probables en general manifestó preocupación por las denuncias expuestas por Donald Trump, quien aseguró durante su intervención que agencias de inteligencia estadounidenses ocultaron que China accedió ilegalmente a sistemas electorales y obtuvo información de más de 220 millones de registros de votantes.
El 72% de los votantes hispanos en el país afirmó estar preocupado por las revelaciones sobre un presunto acceso de China a sistemas electorales estadounidenses y el supuesto robo de datos de más de 220 millones de votantes, de acuerdo con una encuesta de Rasmussen Reports difundida tras el discurso del presidente Donald Trump sobre la integridad electoral.
Según el sondeo, 62% de los votantes probables en general manifestó preocupación por las denuncias expuestas por Trump, quien aseguró durante su intervención que agencias de inteligencia estadounidenses ocultaron que China accedió ilegalmente a sistemas electorales y obtuvo información de más de 220 millones de registros de votantes.
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How concerned are you about this data theft?— Rasmussen Reports (@Rasmussen_Poll) July 24, 2026
I'm Concerned -
All Voters: 62%
Men: 64%
Women: 60%
18-29: 72%
30-39: 72%
40-49: 61%
50-64: 62%
65+: 52%
White: 59%
Black: 59%
Hispanic: 72%
Other: 78%
DEM: 49%
IND: 63%
GOP: 76%
Harris 2024 Voters: 40%
Trump 2024 Voters: 85%
El desglose por origen étnico muestra que la inquietud fue mayor entre los votantes hispanos, con 72%, por encima del 59% registrado entre votantes blancos y afroamericanos. Entre quienes se identificaron con otras categorías étnicas, la cifra alcanzó 78%.
La encuesta también reflejó un alto nivel de preocupación entre los votantes más jóvenes. Tanto en el grupo de 18 a 29 años como en el de 30 a 39 años, 72% dijo estar preocupado por las acusaciones expuestas durante el discurso presidencial. Asimismo, el 64% de los hombres y el 60% de las mujeres compartieron esa inquietud.
Política
La mayoría de los votantes está preocupada por la seguridad de las elecciones tras el discurso de Trump
Williams Perdomo
Por afiliación política, 76% de los republicanos, 63% de los independientes y 49% de los demócratas expresaron preocupación por las denuncias. Entre quienes votaron por Trump en las elecciones de 2024, la cifra ascendió a 85%, mientras que entre los votantes de Kamala Harris fue de 40%.
Más de la mitad vio el discurso
Entre quienes no vieron el mensaje presidencial figuraron 48% de las mujeres y 38% de los hombres. Por grupos de edad, el porcentaje fue de 53% entre los votantes de 18 a 29 años, 44% entre los de 30 a 39 años, 49% entre los de 40 a 49 años, 41% entre los de 50 a 64 años y 36% entre los mayores de 65 años.
En cuanto a la afiliación política, 53% de los demócratas, 46% de los independientes y 30% de los republicanos afirmaron no haber visto el discurso. Entre quienes votaron por Kamala Harris en 2024, el porcentaje fue de 52%, mientras que entre los votantes de Trump fue de 31%.