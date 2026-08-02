Publicado por Israel Duro 2 de agosto, 2026

Vincent Pastore, el actor conocido por su papel como gángster convertido en informante en la exitosa serie Los Soprano de HBO, murió a los 80 años, según confirmó su representante a la AFP el sábado.

El medio de noticias de Hollywood Deadline informó que el cuerpo del veterano actor, nativo de Nueva York, fue encontrado sin vida el sábado en su casa en el Bronx.

Sin embargo, el representante, Robert Atterman, no quiso facilitar detalles sobre las circunstancias del deceso a la agencia francesa.

Nacido el 14 de julio de 1946, Pastore prestó servicio en la Marina de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, para después obtener un título universitario en arte dramático.

Una vida interpretando a gángsteres neoyorquinos

Durante su carrera interpretó a gángsters neoyorquinos, con papeles en películas como Buenos Muchachos (1990), de Martin Scorsese, y Carlito's Way (1993), de Brian de Palma.

Pero su papel más emblemático fue Salvatore Big Pussy Bonpensiero, mano derecha de Tony Soprano (interpretado por el también fallecido James Gandolfini) y posterior informante del FBI.

Hizo apariciones en distintas series y programas de telerrealidad, incluido El aprendiz: celebridades, cuando era presentado por el hoy presidente Donald Trump.

"Tuve el privilegio de representar a Vinny durante más de 30 años, mucho antes de que 'Los Soprano' lo convirtieran en un nombre conocido. Amaba ser actor. Era apasionado de su oficio y siempre fue alentador, respetuoso y generoso con actores jóvenes, tomando el tiempo de guiarlos y apoyarlos siempre que pudiera", señaló en un comunicado Atterman.