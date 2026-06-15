La FIFA rectifica e incorporará el español en las traducciones de todas las ruedas de prensa del Mundial

Publicado por Williams Perdomo 15 de junio, 2026

La FIFA permitirá a partir de ahora la traducción simultánea al español en las ruedas de prensa del Mundial 2026, después de la polémica generada por la exclusión de uno de los idiomas oficiales de México, país anfitrión del torneo junto a Estados Unidos y Canadá.

Una fuente cercana a la organización dijo el domingo a la AFP que los traductores disponibles en las conferencias son solicitados directamente por cada selección según sus necesidades, pero precisó que el español será incorporado en adelante al sistema de interpretación.

La AFP comprobó además que la página web de la FIFA ya ofrece la opción de traducción simultánea en español para las ruedas de prensa.

La decisión llega después de varios episodios que provocaron críticas entre periodistas y aficionados. El más llamativo ocurrió antes del debut de Brasil frente a Marruecos, cuando un periodista español dirigió una pregunta a Vinícius Jr. en inglés para cumplir con las normas de la FIFA, que hasta ahora solo contemplaban el inglés y los idiomas de las dos selecciones participantes.

El delantero brasileño, que juega en España desde 2018, interrumpió la intervención y animó al periodista a continuar en español.

"Sí, sí puedes", le dijo entre risas.

Sin embargo, un oficial de la FIFA cortó el intercambio y recordó que el idioma no estaba disponible en el sistema de interpretación. Finalmente, Vinícius tuvo que ponerse los auriculares para escuchar la traducción.

Situaciones similares se repitieron con otros futbolistas acostumbrados a expresarse en español. El marroquí Achraf Hakimi, nacido en Madrid, intentó facilitar la intervención de un periodista mexicano que fue interrumpido al formular una pregunta en español.

También el neerlandés Frenkie de Jong, jugador del Barcelona, restó importancia al idioma utilizado por un periodista antes del encuentro frente a Japón. La restricción provocó numerosas críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron que uno de los idiomas más hablados del continente quedara excluido en un Mundial organizado parcialmente en México.