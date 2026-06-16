Mundial 2026: Irán rescata un empate ante Nueva Zelanda en un partido marcado por la tensión política dentro y fuera del estadio; Uruguay tropieza con Arabia Saudita

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 16 de junio, 2026

El fútbol, como todo deporte, habitualmente sirve para abstraerse de la realidad, apoyar a tu equipo y divertirse (o más bien sufrir) por noventa minutos y monedas, especialmente durante una Copa del Mundo de la FIFA. No obstante, para Irán, este no fue el caso. Desde la conferencia de prensa de la estrella iraní Mehdi Taremi, que tuvo que reclamar que solamente respondió preguntas de índole política, hasta las manifestaciones dentro y fuera del estadio en respaldo al equipo iraní y en rechazo a la teocracia de Teherán, el encuentro Nueva Zelanda e Irán terminó siendo más un evento político que uno deportivo. Una situación lógica si se considera el anfitrión —Estados Unidos—, todo lo que ocurrió en la previa al inicio del torneo incluyendo la posibilidad de exclusión de Irán, y la delicada situación geopolítica en Medio Oriente, a tan solo 24 horas después de que el presidente Donald Trump anunciara un acuerdo de paz próximo a firmarse.

Al final, en la cancha, la selección iraní respondió a la altura de las circunstancias, reviviendo hasta dos veces en un cotejo que se le escapó entre los dedos a Nueva Zelanda.

El conjunto oceánico, gracias a Elijah Just y Chris Wood, se adelantó dos veces en el partido a los minutos 7 y 55, pero el equipo persa, lejos de bajar los brazos e impulsado por su público —que colmó el SoFi Stadium de Los Ángeles—, empató dos veces el marcador gracias a su lateral Ramin Rezaeian (32') y al volante por derecha Mohammad Mohebi (64'). Sobre los minutos finales, Irán incluso lució mejor y más fresco que Nueva Zelanda, generando varias aproximaciones peligrosas que pudieron desembocar en una gran remontada en el debut mundialista.

El partido, bastante emocionante desde lo deportivo, también tuvo un clima político tenso. En las afueras del estadio hubo manifestaciones contra el régimen iraní, el Gobierno de los Estados Unidos, el reciente acuerdo anunciado por Trump y también las masacres contra manifestantes en el país persa o el bombardeo que desembocó en la muerte de 168 niñas iraníes. Dentro y fuera del estadio también se vio a muchas personas alzando la antigua bandera iraní, más conocida como la bandera del León y el Sol. Muchos tacharon el nuevo escudo de la actual bandera iraní impuesta por el Ayatolá tras la revolución islámica. Asimismo, durante el himno nacional, el público se debatió entre aplausos y abucheos, generando un ambiente caldeado antes del pitido inicial.

Irán, que está en el grupo G, jugará su próximo partido el domingo 21 ante la favorita de su zona, Bélgica, que no pasó del empate ante la combativa, ordenada y sorprendente Egipto, que pudo incluso llevarse el cotejo con un poco más de precisión.

Uruguay se queda corto contra Arabia Saudita

Antes del tensionado encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, otra selección hispana, la dos veces campeona del mundo Uruguay, debutó ante Arabia Saudita y apenas pudo rescatar un empate con un gol al minuto 80 de Maximiliano Araújo.

El conjunto saudí, que en el anterior Mundial había vencido 1-2 en el debut a Argentina (que después salió campeona de ese torneo), se puso en ventaja justo antes del final del primer tiempo gracias al central Abdulelah Al-Amri. De ahí en adelante, Uruguay intentó por todas las vías posibles encontrar el empate y, finalmente, logró conseguirlo, quedando a las puertas de la primera victoria para las selecciones de Sudamérica.

De las selecciones hispanas o del continente americano en su totalidad, solo dos de Concacaf, México y Estados Unidos, han ganado sus partidos. Del resto, Canadá y Brasil empataron sus partidos mientras Ecuador y Paraguay cayeron contra Costa de Marfil y el propio EEUU respectivamente. España tampoco pasó del empate ante el humilde Cabo Verde. Mañana debutará la actual campeona Argentina buscando revertir el negativo récord ante una peligrosa Argelia.