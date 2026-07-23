Lil Wayne respalda a Trump por construir un salón de baile en la Casa Blanca

Publicado por Alejandro Baños 23 de julio, 2026

Entre críticas, intentos legislativos para boictoearlo e incluso demandas, Donald Trump recibió un inesperado halago por la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca. El rapero Lil Wayne rompió una lanza a favor del presidente por impulsar un proyecto que, según afirmó, beneficiará a la industria musical.

Durante una entrevista en el podcast Friends Keep Secrets, Wayne —conocido por su éxito Lollipop (2008) y por haber colaborado con artistas de la talla de Jay-Z, Eminem o Bruno Mars, entre otros— reconoció que le gusta oir a Trump hablar del salón de baile.

"Me alegra mucho oír a Trump decir —cuando estaban enfadados con él por construir el salón de baile— que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en el maldito césped", dijo Dwayne Michael Carter Jr., nombre de nacimiento de Wayne.

"Así que la gente que no sabe nada, [que] oye eso y piensa que solo está imitando a Trump; no, en serio, me alegré de oírle decir eso", agregó.

Wayne hizo referencia a una actuación que realizó en los jardines de la Number One Observatory Circle —residencia del vicepresidente— en 2023 para Kamala Harris, con motivo del 50 aniversario del hip hop, afirmando que aquello pareció "una barbacoa en el patio trasero".

El salón de baile de la Casa Blanca

En agosto de 2025, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció la construcción de un gran salón de baile en la residencia presidencial. Un proyecto impulsado por la Administración Trump con un costo de unos 200 millones de dólares que sería íntegramente financiado por el propio presidente y por un grupo de donantes interesados.

Dos meses después, se hizo pública la lista de esos mecenas, entre los que se encuentran empresas como Amazon, Apple, Google, Meta Platforms o Lockheed Martin y personas como Stephen A. Schwarzman, Cameron y Tyler Winklevoss, Harold Hamm o Stefan E. Brodie.

Construcción del salón de baile en la Casa BlancaAFP.

El proyecto generó un intenso debate legislativo, con los republicanos defendiéndolo por considerarlo como una forma de proporcionar un "entorno seguro" para grandes eventos y con los demócratas definiéndolo como "ilegal" y "vanidoso".

Además, Trump ha recibido demandas —como la presentada por la organización National Trust for Historic Preservation— por remodelar la Casa Blanca con un salón de baile. Un juez admitió a trámite la denuncia y paralizó la construcción hasta que el Congreso no lo apruebe, a pesar de que la Comisión de Bellas Artes dio luz verde.

Mientras tanto, la Administración Trump prosiguió con su proyecto, poniendo como fecha de inauguración septiembre de 2028.