El presidente Trump en el sitio donde se construye el salón de baile de la Casa Blanca.Kent NISHIMURA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 26 de mayo, 2026

La fisonomía de la Casa Blanca atraviesa su transformación más profunda desde los tiempos de la administración de Harry Truman. La construcción del nuevo salón de baile de 90.000 pies cuadrados reconfigura de forma definitiva el entramado del Ala Este del complejo presidencial.

La iniciativa busca resolver una carencia logística centenaria mediante una instalación con capacidad para albergar entre 650 y casi 1.000 personas, terminando con la necesidad de implementar estructuras temporales en los jardines exteriores durante la recepción de dignatarios internacionales y otros eventos de relevancia.

Al anunciar el inicio de las obras, en julio de 2025, la Casa Blanca fundamentó el proyecto señalando las limitaciones del espacio actual, las cuales obligan de forma rutinaria a instalar carpas a la intemperie para cumplir con los protocolos diplomáticos.

La administración Trump siempre ha ratificado su compromiso de trabajar en estrecha coordinación con las entidades pertinentes para preservar la riqueza histórica de la edificación, entregando una obra majestuosa y funcional para las administraciones venideras.

Financiación privada y el búnker de seguridad subterráneo

La estructura exterior del complejo cuenta con un presupuesto proyectado de entre 300 y 400 millones de dólares, costeado en su totalidad mediante aportaciones de donantes privados y corporativos, además de una contribución directa del propio presidente Trump.

Entre los fondos iniciales asignados destacan 22 millones de dólares provenientes del acuerdo legal derivado de una demanda interpuesta por Donald Trump contra la plataforma YouTube en 2021.

De esta forma, la administración enfatiza el cumplimiento del compromiso de no emplear recursos del erario público para el levantamiento del salón.

El proyecto ha adquirido una dimensión estratégica debido a la incorporación de un complejo de seguridad subterráneo que se sitúa justo debajo de la superficie del salón. Tras registrarse recientes incidentes de seguridad en los perímetros de Washington, la administración y diversos sectores en el Congreso han urgido a fortificar el Ala Este con tecnología de vanguardia.

La planificación contempla la integración de blindaje contra impactos balísticos, sistemas de filtración química, un centro de atención médica de alta complejidad y un helipuerto o puerto para operaciones de drones defensivos en el área del tejado, diseñado para repeler amenazas tecnológicas asimétricas.

El debate legislativo en el Capitolio se intensificó luego de que en las últimas semanas se sugiriera destinar una partida presupuestaria del ámbito federal para estas adecuaciones específicas de protección a cargo del Servicio Secreto.

Aunque la propuesta generó reticencias tempranas entre algunos legisladores republicanos como Thom Tillis y Rand Paul por el impacto en la opinión pública en un año electoral, defensores de la medida como el senador Lindsey Graham han remarcado que la inversión se limita exclusivamente a la seguridad de la sede gubernamental.

El presidente Trump, por su parte, ha desestimado las acusaciones de los demócratas respecto a supuestos excesos presupuestarios, garantizando que el coste de la obra civil se mantendrá firmemente cubierto por la vía privada y por debajo de los límites especulativos de la prensa.

Fechas de entrega y preservación del patrimonio clásico

Las labores de demolición técnica en los terrenos del antiguo módulo edificado en 1902 comenzaron formalmente el año pasado tras los estudios arquitectónicos conducidos por firmas especializadas.

Los análisis preliminares determinaron la viabilidad de remover los segmentos desgastados para levantar una base estructural monolítica e interconectada de seis niveles subterráneos, resguardando la estética clásica que caracteriza a la Casa Blanca. El diseño conceptual corre a cargo de la firma McCrery Architects, reconocida por su enfoque tradicionalista y alineado con los patrones de la capital federal.

La Casa Blanca proyecta que el salón de eventos estará plenamente operativo de manera previa al vencimiento del actual periodo gubernamental, estimándose su inauguración oficial hacia el mes de septiembre de 2028.

La edificación permanecerá separada del cuerpo principal de la residencia ejecutiva, manteniendo un nexo estético casi idéntico mediante un conector de cristal que permitirá el flujo seguro de las delegaciones diplomáticas y los invitados de Estado.

Una infraestructura para el futuro de la nación

La actualización del Ala Este dota al Poder Ejecutivo de una plataforma operativa adaptada a las exigencias geopolíticas del siglo XXI.

Al desvincular el costo de las finanzas del contribuyente y priorizar la dotación de refugios y blindajes defensivos, la administración proyecta un modelo de gestión enfocado en la resiliencia institucional.

El salón de baile, según la administración actual, modernizará la representación diplomática de los Estados Unidos y sentará un precedente en materia de protección y seguridad ante los desafíos de la nación y del mundo actual.