Nueva York: aumentan a cinco los fallecidos por brote de legionelosis en el Upper East Side

Publicado por Williams Perdomo 22 de julio, 2026

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York informó este martes de que una quinta persona falleció en relación con el brote comunitario de legionelosis registrado en el Upper East Side de Manhattan, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de la exposición a la bacteria.

Según las autoridades sanitarias, hasta el 21 de julio se han identificado 82 casos de legionelosis, de los cuales ocho pacientes permanecen hospitalizados, 56 han sido dados de alta y cinco han fallecido. Asimismo, destacaron que no se han diagnosticado nuevos casos en los últimos seis días ni se han reportado nuevos síntomas en más de diez días.

Como parte de la investigación, pruebas de cultivo confirmaron la presencia de bacterias vivas de Legionella pneumophila —causante de la legionelosis— en 34 torres de enfriamiento ubicadas en 33 edificios del Upper East Side. Otras nueve torres arrojaron resultados negativos, mientras que se esperan los resultados de 140 sistemas adicionales durante la próxima semana.

El Departamento de Salud señaló que todas las torres de enfriamiento con resultados positivos ya fueron sometidas a procesos de limpieza y desinfección, al igual que aquellas que previamente habían dado positivo mediante pruebas PCR.

El funcionario añadió que las autoridades consideran que la estrategia de pruebas y remediación implementada ha permitido eliminar la fuente de exposición, aunque la investigación continúa.

Las autoridades sanitarias indicaron que los hallazgos apuntan a que los esfuerzos de remediación y cumplimiento normativo han sido efectivos. Sin embargo, recomendaron a cualquier persona que haya permanecido en los códigos postales 10028, 10075 y 10128 y presente síntomas similares a los de la gripe acudir a una evaluación médica, debido a que la legionelosis puede manifestarse hasta 14 días después de la exposición.