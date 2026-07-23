El representante Jim Jordan pide procesar a Jack Smith: lo acusa de mentir bajo juramento sobre el presunto espionaje a 44 legisladores del Congreso

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de julio, 2026

Jack Smith, el exfiscal especial que intentó procesar a Donald Trump por los casos de los documentos clasificados de Mar-a-Lago y el 6 de Enero, podría enfrentar cargos penales después de que el representante republicano por Ohio, Jim Jordan, presentara este miércoles una denuncia formal en su contra ante el Departamento de Justicia.

Según reportó Fox News, Jordan —presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes— sostiene que documentos recientemente divulgados contradicen el testimonio que el propio Smith le dio bajo juramento a su comité en diciembre pasado, cuando negó que su equipo hubiera accedido al contenido de los mensajes de texto de legisladores durante las investigaciones que llevó adelante contra el presidente Donald Trump.

El origen de la disputa se remonta a documentos que el presidente del Comité Judicial del Senado, Chuck Grassley, hizo públicos la semana pasada, según los cuales el equipo de Smith revisó los mensajes de texto de 44 legisladores de ambos partidos —40 republicanos y 4 demócratas— sin esperar la evaluación de un "equipo de filtrado", el mecanismo que el propio DOJ había establecido para impedir que los investigadores accedieran a comunicaciones protegidas por la cláusula constitucional de Discurso o Debate.

Cuando se le preguntó directamente si había examinado ese contenido, Smith respondió que no, y explicó ante el Congreso que su equipo solo había solicitado "registros de llamadas".

"Los registros de llamadas se solicitaron para obtener información histórica sobre el enrutamiento telefónico, recopilada después de que las llamadas ya habían ocurrido, e identificar los números de las llamadas entrantes y salientes, la hora y la duración de estas. Los registros de llamadas no incluyen el contenido de las conversaciones", testificó Smith en diciembre.

Es precisamente esa afirmación la que Jordan impugna ahora. "Las respuestas que dio el señor Smith dieron la impresión de que ni él ni su equipo tuvieron acceso al contenido de los mensajes de texto privilegiados de los legisladores. Ahora sabemos que eso es falso", escribió Jordan en una carta dirigida al fiscal general en funciones, Todd Blanche, en la que pidió que se evalúe si la conducta de Smith amerita cargos penales.

Entre los legisladores cuyos mensajes habrían sido revisados figuran, además de Jordan y Grassley, el fallecido senador Lindsey Graham, la senadora Susan Collins, el líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, y el senador demócrata Cory Booker. Entre los funcionarios de la órbita de Trump también habrían sido afectados el exvicepresidente Mike Pence, el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director del FBI, Kash Patel, e Ivanka Trump.

Smith ha negado cualquier irregularidad. Su principal defensor en este round de la disputa fue el representante demócrata Jamie Raskin, quien calificó la denuncia de Jordan como una distorsión deliberada de los hechos.

"Los republicanos le reprochan a Smith no haberles leído la mente a los investigadores del Congreso y no haber ofrecido voluntariamente información que no le pidieron. Esto es absurdo. El señor Smith podrá ser telegénico, pero no es telepático".

El Departamento de Justicia confirmó la recepción de la denuncia y aseguró que "investigará toda evidencia de conducta delictiva", sin adelantar si habrá una causa formal en su contra.