Trump arremete contra una nueva demanda que busca bloquear la construcción del salón de baile en la Casa Blanca

Publicado por Luis Francisco Orozco 25 de enero, 2026

El presidente Donald Trump criticó duramente este domingo al National Trust for Historic Preservation, luego de que dicha organización presentara formalmente una demanda para bloquear la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca. El conflicto legal entre ambas partes llegará a los tribunales a finales de esta semana, con una audiencia programada para el jueves. En esa instancia, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Richard Leon, evaluará si concede una orden judicial preliminar que detenga temporalmente el proyecto.

En una extensa publicación en su cuenta oficial de Truth Social, Trump arremetió contra los demandantes e incluso puso en duda sus motivaciones. “Los llamados ‘preservacionistas’, que reciben su dinero de los lugares más inusuales, no deberían poder detener esta adición desesperadamente necesaria a nuestra GRAN Casa Blanca, un lugar en el que un presidente nunca ha necesitado permiso para cambiar o mejorar, debido a los terrenos especiales en los que se encuentra, sin importar cuán grande (¡e importante!) sea esa mejora”, escribió el mandatario.

Trump también sostuvo que el proyecto cuenta con el respaldo de las principales autoridades de seguridad nacional y aseguró que este no solo ha sido revisado, sino también aprobado en los más altos niveles. “Además, en este caso, se está llevando a cabo con el diseño, el consentimiento y la aprobación de los niveles más altos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y del Servicio Secreto. El solo hecho de presentar esta demanda ridícula ya ha expuesto, lamentablemente, este hecho que hasta ahora era de Alto Secreto”, agregó.

Apoyos y objeciones

El presidente ha descrito el salón de baile, cuyo costo ronda los 400 millones de dólares, como un “regalo” para el pueblo estadounidense, destacando que este será financiado por donantes privados y no con dinero de los contribuyentes. Si bien no son pocos los que apoyan a Trump en esta acción, lo cierto es que este aspecto del proyecto ha generado cuestionamientos por parte de algunos expertos legales y en ética, quienes han planteado dudas sobre la idoneidad de que ampliaciones de la Casa Blanca sean financiadas de manera privada.

A pesar de dichas objeciones, Trump insistió en que la iniciativa ya superó todos los obstáculos necesarios, incluidas consultas con altos mandos militares y legisladores del Congreso. Asimismo, el mandatario republicano sugirió que detener la obra en este punto sería poco realista, dado lo avanzado de los preparativos. “Todo el acero estructural, ventanas, puertas, equipos de aire acondicionado y calefacción, mármol, piedra, concreto prefabricado, ventanas y vidrios antibalas, techos antidrones y mucho más, ya ha sido pedido (o está listo para serlo), y no existe una forma práctica o razonable de volver atrás. ¡ES DEMASIADO TARDE!”, escribió Trump.

Al final de su publicación, el presidente acusó a los opositores de actuar de mala fe y de haber esperado demasiado para impugnar el proyecto. “¿Por qué estos obstruccionistas y alborotadores no presentaron su demanda infundada mucho antes? ¡El Congreso nunca intentó, ni quiso, detener el Proyecto del Salón de Baile! Todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo en la Casa Blanca: ¡un gran, hermoso regalo para los Estados Unidos de América!”, añadió.