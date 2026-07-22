Netflix apuesta fuerte por la IA y compra la empresa de Ben Affleck por más de $500 millones

Publicado por Carlos Dominguez 22 de julio, 2026

Netflix no quiere quedarse atrás en la carrera de la inteligencia artificial en Hollywood. La plataforma de streaming adquirió InterPositive, la empresa de tecnología cinematográfica fundada por Ben Affleck, por $587 millones, según reveló recientemente en una presentación ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Ben Affleck y su equipo se incorporan a Netflix

La operación, que se anunció en marzo, representa una de las apuestas más ambiciosas de Netflix en el campo de la IA aplicada al cine y la televisión. Según reportó Los Angeles Times, InterPositive, creada en 2022, se enfoca en desarrollar "herramientas de inteligencia artificial construidas por y para cineastas", con el objetivo de proteger y ampliar las opciones creativas sin desplazar al factor humano.

Según Netflix, la tecnología de InterPositive se utilizará de forma exclusiva en sus producciones y busca mantener a los creadores en el centro del proceso creativo. Como parte del acuerdo, todo el equipo de la empresa se incorporará a Netflix y Ben Affleck continuará como asesor senior.

Cómo Netflix ya aplica IA en sus producciones

Durante la última llamada de resultados, el co-CEO de Netflix, Ted Sarandos, reconoció que aún es temprano, pero que los avances ya se están notando. "Estamos viendo que la IA generativa está comenzando a impactar en cientos de nuestras producciones", afirmó. Actualmente, alrededor de 300 proyectos de la compañía utilizan IA, principalmente en postproducción, para crear tomas complejas de manera más rápida y eficiente.

Como ejemplo, Sarandos mencionó el documental histórico The American Experiment, producido por Tom Hanks, donde se utilizaron 17 minutos de material mejorado con IA. Según el ejecutivo, este material se produjo "al doble de velocidad y a la mitad del costo que con métodos tradicionales".

Según Los Angeles Times, Ben Affleck fundó InterPositive precisamente por su preocupación sobre cómo la IA podría transformar la industria. Su visión ha sido desarrollar una herramienta que respete las reglas del cine tradicional, manteniendo las decisiones creativas en manos de los artistas.