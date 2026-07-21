Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla', murió en un accidente a los 18 años

Publicado por AFP 21 de julio, 2026

Kaylee Hottle, una joven actriz que apareció en dos películas de Godzilla, murió la madrugada de este martes en un accidente de tránsito en el estado de Maryland, informó la policía.

Hottle, de 18 años, y otro pasajero iban en un Honda Accord de 1995 conducido por un chico de 19 años cuando el vehículo salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Frederick.

"Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión", señaló la policía, que acudió al lugar a las 02H52 de la madrugada (06H52 GMT) del martes y está investigando el accidente.

Hottle fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se declaró su fallecimiento, indicó la parte policial.

El conductor sufrió heridas que no se consideran potencialmente mortales, mientras que el otro pasajero rechazó recibir atención médica.

La actriz, que es sorda, interpretó a 'Jia' en Godzilla vs. Kong y en la secuela Godzilla y Kong: El nuevo imperio. Fue nominada en 2024 al premio Saturn a la Mejor interpretación de un actor joven.