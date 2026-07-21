Kaylee Hottle, actriz de 'Godzilla', murió en un accidente a los 18 años
La joven, de 18 años, y otro pasajero iban en un Honda Accord de 1995 conducido por un chico de 19 años cuando el vehículo salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Frederick.
Kaylee Hottle, una joven actriz que apareció en dos películas de Godzilla, murió la madrugada de este martes en un accidente de tránsito en el estado de Maryland, informó la policía.
Hottle, de 18 años, y otro pasajero iban en un Honda Accord de 1995 conducido por un chico de 19 años cuando el vehículo salió de una carretera de dos carriles y chocó contra una alcantarilla, de acuerdo con la oficina del sheriff del condado de Frederick.
"Se cree que el exceso de velocidad fue un factor que contribuyó a la colisión", señaló la policía, que acudió al lugar a las 02H52 de la madrugada (06H52 GMT) del martes y está investigando el accidente.
Hottle fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se declaró su fallecimiento, indicó la parte policial.
Sociedad
Un brote de legionelosis deja cuatro muertos en Nueva York
Williams Perdomo
El conductor sufrió heridas que no se consideran potencialmente mortales, mientras que el otro pasajero rechazó recibir atención médica.
La actriz, que es sorda, interpretó a 'Jia' en Godzilla vs. Kong y en la secuela Godzilla y Kong: El nuevo imperio. Fue nominada en 2024 al premio Saturn a la Mejor interpretación de un actor joven.
"Por ahora, contamos con información muy limitada"
En su mensaje de condolencias, la Escuela para Sordos de Texas, donde Hottle estudiaba, afirmó en redes sociales que su caída fue "una pérdida inmensa".
"Por ahora, contamos con información muy limitada y pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia de Kaylee y se abstengan de compartir o especular sobre las circunstancias del accidente", señaló.