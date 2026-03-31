Un juez federal bloquea el proyecto de salón de baile de Trump en la Casa Blanca

La remodelación del Ala Este de la Casa Blanca y la construcción del gran salón de baile financiado por el presidente Donald TrumpAFP

Publicado por Sabrina Martin 31 de marzo, 2026

Un tribunal federal en Washington ordenó este martes la paralización temporal del proyecto de salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, una obra estimada en 400 millones de dólares que ya había implicado la demolición del Ala Este. La decisión establece que la construcción no puede continuar sin la autorización del Congreso, introduciendo un obstáculo inmediato para la iniciativa.

El fallo fue emitido por el juez federal Richard Leon, quien concedió una orden judicial preliminar a favor del National Trust for Historic Preservation, organización que presentó la demanda. El magistrado consideró que las reclamaciones del grupo tienen probabilidades de prosperar, al determinar que no existe una ley que respalde la autoridad que la Administración afirma tener para ejecutar el proyecto de manera unilateral.

Fundamentos del fallo y alcance de la orden

En su resolución, Leon enfatizó que el presidente ejerce un rol de custodia sobre la residencia oficial, pero no de propiedad. Aun así, decidió aplazar la aplicación efectiva de la medida durante 14 días, señalando que la orden no afecta a “la construcción necesaria para garantizar la seguridad y protección de la Casa Blanca”. También tomó en cuenta la posibilidad de que el Gobierno apele la decisión.

Un proyecto en disputa La Casa Blanca había presentado el plan del salón de baile durante el verano, planteando la construcción de un espacio de aproximadamente 90.000 pies cuadrados con capacidad para 999 personas. La Administración ha sostenido que la obra se financiaría mediante donaciones privadas, incluyendo aportes del propio presidente, sin recurrir a fondos públicos.

Disputa legal

El litigio comenzó en diciembre, cuando el grupo preservacionista acudió a los tribunales para intentar frenar la construcción. Una solicitud inicial para detener las obras fue rechazada en febrero por el propio Leon, quien consideró entonces que los argumentos presentados eran inconsistentes. Posteriormente, la demanda fue reformulada, lo que permitió que el caso avanzara bajo un nuevo enfoque.

Desde la Administración, se ha defendido que otros presidentes ya han realizado modificaciones en la residencia oficial sin requerir una autorización específica del Congreso, incluso en proyectos que en su momento generaron controversia. Sin embargo, el tribunal rechazó la interpretación de que el poder legislativo haya otorgado al presidente una autoridad tan amplia para actuar de forma independiente en terrenos federales.

Por su parte, Trump criticó la demanda en redes sociales, cuestionando la lógica de bloquear un proyecto que no solo implicaría una mejora, sino que además no tendría ningún gasto para los contribuyentes. Hasta ahora, la Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre la decisión judicial.

La resolución deja el futuro del proyecto en suspenso inmediato, a la espera de posibles apelaciones y de un pronunciamiento más definitivo sobre el alcance de la autoridad presidencial en este tipo de intervenciones.