Republicanos manifiestan su respaldo al proyecto de salón de baile de Trump tras el tiroteo

Publicado por Luis Francisco Orozco 27 de abril, 2026

Varios republicanos de alto perfil expresaron este lunes su respaldo a la construcción del salón de baile de la Casa Blanca propuesto por el presidente Donald Trump, dos días después del tiroteo en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, describió el salón como una forma de proporcionar un “entorno seguro” para grandes eventos. Por su parte, el representante Mike Lawler calificó su construcción como “imperativa”, mientras que el senador Tim Sheehy la consideró de “sentido común”.

Johnson argumentó que celebrar eventos como la Cena de Corresponsales dentro del complejo de la Casa Blanca mejoraría significativamente la seguridad. “El salón de baile será una solución para esto, porque estará en el complejo más seguro del mundo. No tendrá habitaciones de hotel encima, y contará, por ejemplo, con vidrio de 7 pulgadas de grosor en las ventanas. Así que será un entorno muy seguro para realizar eventos como este. Necesitamos un lugar así, lo hemos necesitado, y el presidente sigue señalándolo”, dijo Johnson durante una entrevista en Fox News.

Obstáculos legales

El proyecto del salón de baile —impulsado desde hace tiempo por Trump— ha enfrentado diferentes obstáculos legales, al punto de que la construcción ha estado prácticamente detenida desde que un juez federal dictaminara que el presidente no contaba con la autoridad unilateral para avanzar sin la aprobación del Congreso. En respuesta, legisladores republicanos están trabajando para reactivar la propuesta mediante legislación, con la representante Lauren Boebert asegurando que está preparando un proyecto de ley para garantizar que la obra avance, y el representante Randy Fine anunciando planes para presentar la “Build the Ballroom Act”.

El representante Marlin Stutzman señaló el tiroteo como prueba de la necesidad de la instalación. “Es para el presidente y para la seguridad de los invitados. En todo caso, habría que hacerlo un poco más grande para poder celebrar eventos de este tipo allí”.

Trump también reiteró su apoyo al proyecto tras el ataque al comentar: “No quería decir esto, pero esta es la razón por la que tenemos que tener todas las características de lo que estamos planeando en la Casa Blanca. Es una sala más grande y mucho más segura. Es a prueba de drones, tiene vidrio antibalas. Necesitamos el salón de baile”. Más tarde añadió en Truth Social que la estructura “no puede construirse lo suficientemente rápido”.