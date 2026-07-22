La tormenta tropical Bertha amenaza la costa del Golfo mientras persisten las inundaciones en el este del país

Publicado por Williams Perdomo 22 de julio, 2026

La tormenta tropical Bertha podría provocar inundaciones repentinas aisladas, condiciones de tormenta tropical e inundaciones costeras a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos, de acuerdo con el más reciente informe del Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo indicó que las advertencias por tormenta tropical y por inundaciones costeras permanecen vigentes desde el extremo sur de Alabama hasta la costa sureste de Luisiana. Además, señaló que las bandas externas de Bertha podrían generar inundaciones repentinas aisladas a dispersas en estas zonas durante los próximos dos días.

El reporte, emitido a las 4:00 am (hora del este) de este miércoles 22 de julio, señala que Bertha continuará desplazándose lentamente hacia el oeste sobre la costa central del Golfo.

Por otra parte, el NWS advirtió sobre un episodio de inundaciones repentinas de consideración en la región baja del Atlántico Medio entre este miércoles y el jueves. Las áreas más afectadas podrían extenderse desde la zona costera de Virginia hasta las Carolinas, donde se prevén fuertes tormentas alimentadas por abundante humedad.

Asimismo, existe la posibilidad de fenómenos meteorológicos severos en esa región, incluidos tornados y vientos intensos, aunque el organismo estima que su cobertura e intensidad serán menores en comparación con las registradas el martes.