Mamdani se rinde ante la realidad: reconoce en un vídeo que no puede arrestar a Netanyahu y le pide a la Administración Trump que lo haga por él

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de julio, 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, admitió este martes en un vídeo en ‘X’ que no tiene autoridad legal para arrestar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si este finalmente visita la ciudad en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En un fuerte descargo, acompañado del texto “Netanyahu es un criminal de guerra”, Mamdani explicó que el Departamento Legal de la ciudad revisó "cada vía disponible" para determinar si el Departamento de Policía de Nueva York podía ejecutar la orden de arresto que la Corte Penal Internacional (CPI) dictó contra Netanyahu en 2024. La conclusión fue negativa, en detrimento de la antigua promesa de campaña que había realizado el alcalde socialista sobre arrestar al primer ministro israelí.

"Está claro que no contamos con la autoridad legal independiente para hacer cumplir esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esta orden", reconoció Mamani, pidiéndole a la Administración Trump que haga el arresto por él.

El giro contrasta con el tono que Mamdani había usado apenas días antes, cuando en una entrevista con The New York Times Magazine dijo que mantenía "conversaciones activas" con los abogados de la ciudad sobre cómo concretar el arresto. En el video de este martes, sin embargo, no se guardó los calificativos más duros contra el primer ministro Netanyahu, a quien tildó no solo de "criminal de guerra", sino también de "arquitecto de un genocidio horrendo contra el pueblo palestino".

"Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, como tampoco lo es ningún otro criminal de guerra prófugo", dijo el alcalde socialista.

La posibilidad de que Netanyahu termine detenido en suelo estadounidense es, en la práctica, nula. El presidente Trump zanjó la discusión el lunes al asegurar en Truth Social que el líder israelí no será arrestado "de ninguna forma", y Estados Unidos —que no forma parte de la CPI— no tiene obligación legal de ejecutar sus órdenes.

Desde Israel, la respuesta contra Mamdani fue dura. El embajador ante la ONU, Danny Danon, calificó el video de "libelo de sangre" y le dijo a Mamdani en ‘X’: "Fuiste elegido para servir a los neoyorquinos, no a la propaganda de Hamás. Haz tu trabajo". Un día antes, la oficina de Netanyahu ya había acusado al alcalde de "desviar la atención pública de sus propios traspiés" y de atacar "al líder del Estado judío y la única democracia de Medio Oriente".

Netanyahu tiene previsto viajar a Nueva York en septiembre para participar de la Asamblea General de la ONU, el mismo escenario en el que Danon, en un discurso pronunciado el lunes, calificó de "teatro político" la postura de Mamdani y aseguró que no existe "ninguna base legal" para ordenar semejante arresto.

Especialistas legales coinciden con esa lectura. El analista de CNN Elie Honig dijo que es "absolutamente ridículo" que un alcalde siquiera sugiera tener autoridad para arrestar a un jefe de Estado extranjero de visita, y recordó que Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma, el tratado que obliga a los países a ejecutar las órdenes de la CPI.

La disputa se inscribe, además, en un pulso más amplio entre Washington y el tribunal de La Haya. La Administración Trump ha intensificado en los últimos meses su ofensiva contra la CPI, con el secretario de Estado, Marco Rubio, prometiendo "desmantelar" el tribunal, al que acusó de librar una guerra institucional contra Estados Unidos.

Las órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, fueron dictadas por la CPI en 2024 por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad durante la ofensiva israelí en Gaza, donde según cifras de las autoridades de la Franja han muerto más de 70.000 personas desde el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023.