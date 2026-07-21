Un brote de legionelosis deja cuatro muertos en Nueva York

Publicado por Williams Perdomo 21 de julio, 2026

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York informó de que mantiene una investigación sobre un brote de legionelosis en los barrios de Carnegie Hill y Yorkville, en el Upper East Side de Manhattan, que ha dejado cuatro fallecidos.

De acuerdo con la actualización publicada el 20 de julio, las autoridades han contabilizado 76 casos en total. De ellos, siete personas permanecen hospitalizadas, 53 han sido dadas de alta y otras 12 no requirieron hospitalización.

La agencia precisó que el brote afecta a residentes, trabajadores o visitantes de los códigos postales 10028, 10128 y 10075. Asimismo, instó a cualquier persona que haya estado en la zona desde finales de junio y presente síntomas similares a los de la gripe, como tos, fiebre o dificultad para respirar, a buscar atención médica de inmediato.

El Departamento de Salud subrayó que la situación no está relacionada con los sistemas de plomería de los edificios afectados. Además, aseguró que los residentes pueden continuar consumiendo agua del grifo, bañarse, cocinar y utilizar los sistemas de aire acondicionado en sus hogares.

La legionelosis es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que prolifera en aguas cálidas. La infección se produce al inhalar vapor o pequeñas gotas de agua contaminadas. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, escalofríos, dolores musculares y tos, aunque también pueden presentarse dolores de cabeza, fatiga, pérdida del apetito, confusión y diarrea.

Las autoridades señalaron que la enfermedad no es contagiosa y que no se transmite de persona a persona. Tampoco puede contraerse al beber agua, cocinar o utilizar aparatos de aire acondicionado, ya que la bacteria no se propaga a través del aire enfriado por estos equipos.