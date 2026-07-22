El FBI captura a uno de sus fugitivos más buscados: enfrenta cargos por un fraude de 547 millones de dólares contra Medicare

Publicado por Diane Hernández 22 de julio, 2026

Uno de los fugitivos más buscados por el FBI ya está bajo custodia estadounidense. El Departamento de Justicia (DOJ) anunció la captura de Khalid Ahmed Satary, un ciudadano extranjero de 54 años acusado de encabezar un esquema de fraude contra Medicare que facturó fraudulentamente más de 547 millones de dólares mediante pruebas genéticas innecesarias realizadas a miles de beneficiarios, principalmente adultos mayores.

Satary compareció por primera vez ante un tribunal federal del Distrito Este de Virginia tras ser arrestado el 20 de julio en Oriente Medio y extraditado a Estados Unidos, donde deberá responder por múltiples delitos federales relacionados con fraude sanitario, lavado de dinero y corrupción.

Cómo operaba la red

Según la acusación federal, Satary dirigía varios laboratorios de diagnóstico que, entre 2016 y 2019, facturaban al programa Medicare pruebas genéticas para detectar cáncer que, en la mayoría de los casos, no tenían justificación médica.

Para alimentar el esquema, la organización utilizaba campañas masivas de telemarketing, empresas de telemedicina y decenas de reclutadores de pacientes. Además, presuntamente pagó millones de dólares en sobornos a médicos y comisiones ilegales para garantizar el flujo constante de pruebas facturadas al Gobierno federal.

Cada examen podía generar reembolsos de entre 10.000 y 20.000 dólares, lo que permitió que la red reclamara más de 547 millones de dólares a Medicare. Durante la investigación, el Gobierno confiscó 16 cuentas bancarias y embargó propiedades vinculadas al acusado.

Tres años prófugo

El caso tiene además un elemento propio de una persecución internacional.

Satary había sido acusado formalmente en 2019 y posteriormente quedó en libertad bajo fianza, pese a la oposición de la Fiscalía. Las autoridades sostienen que incumplió las condiciones impuestas por el tribunal y continuó participando en nuevos fraudes sanitarios desde laboratorios establecidos en Houston.

Cuando debía comparecer nuevamente ante la Justicia, desapareció.

En diciembre de 2022 se emitió una orden federal de captura y el FBI inició su búsqueda internacional. Finalmente fue localizado en Oriente Medio, donde presuntamente utilizaba un pasaporte mexicano falso con otra identidad para ocultarse antes de ser entregado a las autoridades estadounidenses.

La ofensiva del FBI

​

​"Este es otro individuo que explotó un programa dedicado a ayudar a las personas más vulnerables y, en cambio, lo robó para su propio beneficio", afirmó Patel, quien destacó la coordinación entre agencias estadounidenses y aliados internacionales para lograr la captura.

El director del FBI, Kash Patel, calificó el arresto como el tercer éxito de la nueva lista de los "Most Wanted Fraudsters" en apenas cinco semanas.​"Este es otro individuo que explotó un programa dedicado a ayudar a las personas más vulnerables y, en cambio, lo robó para su propio beneficio", afirmó Patel, quien destacó la coordinación entre agencias estadounidenses y aliados internacionales para lograr la captura.

Los cargos que enfrenta

Satary enfrenta acusaciones por:

Conspiración para cometer fraude al sistema de salud.

Fraude sanitario.

Fraude electrónico.

Conspiración para defraudar a Estados Unidos.

Pago y recepción de sobornos y comisiones ilegales.

Conspiración para cometer lavado de dinero.

Si es declarado culpable, podría recibir hasta 20 años de prisión por los delitos más graves, además de penas adicionales por el resto de los cargos.

La prioridad de la Administración Trump

La captura se produce en medio de la nueva estrategia de la Administración Trump para combatir el fraude contra los programas federales.

En abril, el Departamento de Justicia creó la División Nacional de Lucha contra el Fraude, una unidad especializada que trabaja junto con el Grupo de Trabajo para Eliminar el Fraude, encabezado por el vicepresidente JD Vance.

Según el DOJ, desde 2007 los grupos de trabajo contra el fraude sanitario han presentado cargos contra más de 6.200 acusados, responsables de facturar fraudulentamente más de 45.000 millones de dólares a programas públicos y aseguradoras privadas.