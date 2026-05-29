Demócratas exigen detener la construcción del salón de baile de la Casa Blanca por ser "ilegal"

Publicado por Alejandro Baños 29 de mayo, 2026

Un grupo de legisladores del Partido Demócrata exigió que las obras que se están haciendo en el Ala Este de la Casa Blanca -donde se establecerá un salón de baile- no deberían continuar sin el beneplácito del Congreso, impugnando la demolición llevada a cabo por la Administración Trump.

Concretamente, más de 140 demócratas -abanderados por los representantes Robert García y Jared Huffman (ambos de California) y por el senador Sheldon Whitehouse (Rhode Island)- presentaron un escrito de amicus curiae sobre la construcción del salón de baile. En él, califican estas obras de "ilegales", al mismo tiempo que instana un tribunal federal a que las "detenga".

El proyecto es "ilegal"

"Mientras a las familias trabajadoras se les dice que no hay dinero para viviendas asequibles, asistencia sanitaria o la reducción de los gastos cotidianos, el presidente Trump está construyendo un salón de baile de mil millones de dólares. Todo el mundo debería estar indignado por este proyecto vanidoso, ilegal e inconstitucional. Vamos a luchar contra esto en los tribunales", dijo García, portavoz del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, en un comunicado.

Huffman, portavoz del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, ironizó sobre la necesidad de la construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, al mismo tiempo que apuntó contra el presidente Donald Trump por "estar metiendo la mano en los bolsillos de las familias trabajadoras para comprar lámparas de araña de cristal y adornos dorados, mientras se dice a los estadounidenses que se aprieten el cinturón".

Por su parte, Whitehouse, portavoz del Comité de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, se limitó a calificar de "ilegal" el proyecto.

La construcción del salón de baile se anunció en agosto de 2025. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó de que las obras costarían en torno a 200 millones de dólares, que serían aportados por Trump y un grupo de donantes interesados. En octubre de ese mismo año, se inició la remodelación.

Semanas después, la Administración Trump publicó el nombre de los benefactores, entre los que se encontraban compañías como Amazon, Apple o Google y personas como Stefan E. Brodie, Harold Hamm, Stephen A. Schwarzman y los hermanos Cameron y Tyler Winklevoss. A su vez, el presidente indicó que el proyecto pasaría a costar 300 millones de dólares. Desde el comienzo de las obras, el proyecto se enfrentó a diversas críticas y procesos judiciales.