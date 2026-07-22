Hallan sin vida a Daniel Siad, representante de modelos acusados de ser cómplice de Jeffrey Epstein

Publicado por Alejandro Baños 22 de julio, 2026

Las autoridades francesas hallaron sin vida a Daniel Siad, un representante de modelos acusado de reclutar mujeres para el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Fue encontrado muerto en su vivienda ubicada en el municipio de Colombes (Francia), al noroeste de París. Las fuerzas de seguridad francesas ya abrieron una investigación para esclarecer los motivos de su fallecimiento.

Siad fue acusado por varias mujeres de violación y de ser cómplice de Epstein. Según informó AFP, la primera denuncia que recibió fue presentada en febrero de este año por la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson.

En su denuncia, Karlsson acusaba a Siad de haberla violado cuando tenía 20 años y luego de haberla explotado sexualmente.

El representante de modelos siempre negó los hechos, asegurando que acudiría ante la justicia para dar su versión de los hechos.