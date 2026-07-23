Rubio asegura que Arabia Saudí busca un "programa nuclear pacífico y civil" y acusa a Teherán de arrastrar a los hutíes al conflicto regional

Marco Rubio asiste a la Reunión de Ministros de Exteriores de la Cumbre de Asia Oriental. AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 23 de julio, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó este jueves desde Manila que el acuerdo de cooperación nuclear firmado con Arabia Saudí se limitará a un programa atómico civil.

"Baste decir que cualquier acuerdo que vayamos a hacer con cualquier país del mundo sobre energía nuclear civil tendrá salvaguardias para garantizar que no pueda convertirse en un programa de armas", declaró en los márgenes de una cumbre de ministros de Exteriores del Sudeste Asiático.

Rubio subrayó que Riad busca un programa nuclear "pacífico y civil", y recordó que ya existe un acuerdo similar con los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Las declaraciones del secretario de Estado se producen justo después de que Estados Unidos y Arabia Saudí firmaran un acuerdo de cooperación nuclear civil junto con un pacto bilateral de salvaguardias.

Rubio culpa al régimen iraní de arrastrar a los hutíes al Mar Rojo

El secretario de Estado también se refirió a los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Según Rubio, el grupo terrorista había mantenido una postura más prudente durante el conflicto regional, pero se ha dejado engañar por el régimen iraní.

"Los hutíes en gran medida fueron inteligentes y se mantuvieron al margen de todo esto a lo largo del conflicto, pero ahora aparentemente se han dejado engañar, atacando a Arabia Saudí y sus barcos", afirmó. "Espero que desescalen, porque creo que los hutíes, francamente, se han dejado atrapar en esto por los iraníes".

Las declaraciones de Rubio se enmarcan en un momento de alta tensión en Oriente Medio, con ataques a la navegación comercial en rutas clave y un conflicto más amplio que involucra al Régimen de los Ayatolás. Washington insiste en que su prioridad es proteger la libertad de navegación y evitar la proliferación nuclear, mientras mantiene abiertas las vías diplomáticas.