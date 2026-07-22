Ingrid Rosario habla sobre cómo Liberty University cambió su vida: “Recibir una educación con valores cristianos y bíblicos no tiene precio”
La cantante, nominada al Latin Grammy en 2011 por su álbum 'Cuán Gran Amor' y directora de adoración en español de la iglesia Lakewood, aseguró que en la universidad se recibe "una educación con una perspectiva, con valores cristianos y bíblicos". Recordó que la universidad cuenta con un programa de becas.
Liberty University transformó su vida. Así lo expresó la cantante cristiana Ingrid Rosario en una conversación con Voz Media. Sostuvo que pasar por la universidad le permitió descubrir su propósito, al tiempo que destacó el impacto que una educación basada en valores cristianos puede tener en los estudiantes hispanos.
Rosario, nominada al Latin Grammy en 2011 por su álbum Cuán Gran Amor y directora de adoración en español de la iglesia Lakewood, en Houston, recordó durante la conversación sus orígenes y el proceso de crecer como hispana en Estados Unidos.
“Qué privilegio ser hispana acá. Amo mucho que soy americana (...). Honestamente te digo que abrazo que soy nacida acá, pero donde empecé a florecer era cuando abracé también que soy latina, que no tengo que escoger entre una y la otra”, expresó.
La artista señaló que durante su juventud incluso evitaba hablar español, pero que su experiencia universitaria la ayudó a reconciliar ambas identidades. “Dios me posicionó y me puso aquí en esta nación con un propósito y además de que soy latina y soy americana, soy hija de un creador tan perfecto que no se equivoca”, agregó.
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Una decisión que cambió su futuro
Rosario explicó que siempre quiso recibir una educación cristiana y que conoció Liberty University a través de amigos, dos años después de graduarse de la escuela secundaria en 1992.
“Vi que el ambiente era un ambiente de mucha paz, honestamente, pero más que nada una educación y una experiencia con todos los estudiantes que todos, la mayoría, no diría todos, pero la mayoría de los estudiantes tienen el mismo deseo: recibir una buena educación, pero también con valores cristianos”, indicó.
La cantante aseguró que inicialmente planeaba dedicarse a la medicina preventiva, pero que las oportunidades de servicio comunitario ofrecidas por la universidad la llevaron a replantearse su vocación.
Según relató, participó en proyectos sociales en Filipinas, Inglaterra e India. Fue esta última experiencia la que definió el rumbo de su vida.
El valor de una educación con principios
Durante la entrevista, Rosario destacó que Liberty University ofrece una combinación de formación académica y principios cristianos que, a su juicio, la distinguen de otras instituciones.
“Imagínate tú recibir una educación con una perspectiva, con valores cristianos y bíblicos, eso no tiene precio, porque todo lo que nosotros podemos entregar y dar también viene de lo que te alimentas”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que la institución fomenta una visión de servicio y liderazgo entre sus estudiantes. “Yo no puedo dar algo que yo no tengo, y allí tú vas a recibir amor, vas a recibir una educación de las mejores, pero también vas a abrir tu conciencia a la necesidad del mundo”.
Rosario recordó además una frase que escuchó durante sus años universitarios: “Cuando yo estaba allí, decían que estaban criando y levantando campeones, y es verdad”.
Un mensaje para los jóvenes
“Si es tu deseo recibir una buena educación, una educación donde te van a apoyar no solamente tu hacer, sino tu espíritu, Liberty es la escuela para ti”, afirmó.
También alentó a quienes enfrentan dificultades económicas a no desistir de sus metas. Recordó que la universidad cuenta con un programa de becas:
“No te preocupes donde vendrán tus finanzas para cubrirlo, serán proveídos. Solamente camina en fe, créele a Dios (...) tú lo puedes hacer, tú eres un campeón y simplemente toma esos primeros pasos para descubrir más de Liberty University”, concluyó.