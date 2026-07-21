Dos turistas estadounidenses heridos tras un apuñalamiento en la Acrópolis de Grecia

Publicado por Carlos Dominguez 21 de julio, 2026

Una pareja de origen grecoestadounidense fue víctima de un ataque con cuchillo la mañana de este martes, justo al pie de la Acrópolis, uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de Grecia.

El atacante, un ciudadano griego de aproximadamente 60 años, fue detenido en el lugar. Según fuentes periodísticas locales citadas por AFP, el atacante presenta antecedentes de graves problemas psicológicos. Los tribunales griegos habían ordenado en reiteradas ocasiones su internamiento en un centro psiquiátrico.

La policía griega informó que el incidente ocurrió alrededor de las 8:05 am (hora local), solo cinco minutos después de la apertura del sitio arqueológico, que en temporada alta recibe un promedio de 17.000 visitantes al día.

La mujer, de 48 años, resultó con heridas leves en una mano, mientras que su esposo, de 57 años, sufrió lesiones más graves en una pierna. Ambos fueron trasladados de inmediato a un hospital, donde se encuentran fuera de peligro.