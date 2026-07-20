Un juez suspende la adquisición de Warner Bros. por parte de Paramount

El logo de la Warner Bros. Discovery en una de sus oficinas AFP.

Publicado por AFP 20 de julio, 2026

Un juez federal de California ordenó este lunes a Paramount Skydance y Warner Brothers Discovery que suspendieran temporalmente su fusión mientras avanza un caso presentado por varios estados que impugnan el acuerdo.

Las empresas tienen prohibido cerrar su acuerdo de 110.000 millones de dólares durante 14 días, hasta que se celebre otra audiencia el 3 de agosto en relación con una medida cautelar preliminar, que impediría a Paramount y Warner Brothers cerrar la transacción antes de que se tome una decisión final.

Los estados plantearon "serias dudas" sobre el potencial anticompetitivo del acuerdo, dijo la jueza en su fallo, y agregó que "el equilibrio de intereses y el interés público se inclinan claramente a favor de los estados demandantes".

La semana pasada, 12 estados, encabezados por California, presentaron una demanda para bloquear el acuerdo, en un desafío directo al Departamento de Justicia de la administración Trump, que aprobó la fusión el mes pasado.

La compañía resultante de la fusión, surgida después de que Netflix se retirara de la batalla por la compra de Warner Brothers, controlaría una extensa cartera de activos, entre los que se incluyen CNN, Warner Bros. Pictures y el servicio de streaming HBO Max.

La saga se ha politizado, y el presidente Donald Trump ha declarado públicamente que intervendrá en el acuerdo, mientras el futuro de CNN pende de un hilo.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró la semana pasada que la fusión de dos de las cinco principales distribuidoras de películas de Hollywood conllevaría "precios más altos, menor calidad y menos contenido" para el público.

"California y nuestros estados hermanos luchan por mercados libres y justos, no por mercados manipulados. En Estados Unidos no hay reyes ni en el gobierno ni en la economía", dijo Bonta.