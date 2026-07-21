Alerta meteorológica: tormentas severas, inundaciones y calor extremo amenazan varias regiones del país

Publicado por Williams Perdomo 21 de julio, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió este martes sobre un panorama meteorológico adverso en amplias zonas del país, marcado por tormentas severas, inundaciones repentinas, calor extremo y el avance de la tormenta tropical Bertha.

En su más reciente informe de corto plazo, emitido por el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) y válido entre este martes 21 y el jueves 23 de julio, la agencia señaló que un sistema frontal intenso provocará fenómenos meteorológicos significativos desde el Mid-South hasta el noreste de Estados Unidos.

El organismo indicó que un sistema de baja presión, inusualmente profundo para esta época del año, continúa desplazándose sobre la región de los Grandes Lagos Superiores. El frente frío asociado avanzará hacia el sureste durante las próximas 48 horas, favoreciendo la formación de tormentas en un ambiente cálido e inestable.

Según el reporte, las principales amenazas serán fuertes ráfagas de viento e inundaciones repentinas durante la tarde de este martes. Asimismo, no se descarta la caída de granizo severo ni la formación aislada de tornados. Para el miércoles, las autoridades prevén una nueva ronda de tormentas severas e inundaciones en sectores del Atlántico Medio inferior a medida que el frente continúe su desplazamiento hacia el este.

Por otra parte, la tormenta tropical Bertha seguirá su trayectoria hacia el oeste sobre el noreste del golfo de México, al sur del Panhandle de Florida y en dirección al sureste de Luisiana. El NWS precisó que la mayor parte de las precipitaciones asociadas al sistema permanecerán sobre el mar, aunque las bandas externas podrían ocasionar inundaciones repentinas aisladas o dispersas en áreas costeras durante los próximos dos días.

El informe también destacó que las tormentas monzónicas persistirán en el suroeste del país, afectando regiones de las Montañas Rocosas centrales y meridionales, así como sectores de la Gran Cuenca. Debido al lento desplazamiento de estas tormentas, podrían registrarse lluvias localmente intensas, especialmente en zonas montañosas.