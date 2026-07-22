Virginia Occidental despliega a la Guardia Nacional tras las inundaciones repentinas

Publicado por Williams Perdomo 22 de julio, 2026

Las autoridades de Virginia Occidental mantienen en marcha un amplio operativo de respuesta tras las inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales que afectaron distintas comunidades del estado y obligaron a realizar decenas de rescates.

De acuerdo con una actualización difundida por la oficina del gobernador Patrick Morrisey, la respuesta estatal incluye 85 rescates realizados con participación del Departamento de Recursos Naturales (DNR), el despliegue de 310 miembros de la Guardia Nacional y la disponibilidad de 19 helicópteros de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para misiones de búsqueda y rescate.

Asimismo, el estado habilitó tres refugios para residentes desplazados. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no hay civiles desaparecidos ni se han confirmado fallecidos.

El gobernador Morrisey se trasladó a las comunidades afectadas para evaluar los daños, reunirse con funcionarios locales y equipos de emergencia, recibir informes operativos y ofrecer una actualización sobre las labores de respuesta y recuperación.

Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones que anegaron viviendas y negocios, destruyeron puentes y ocasionaron numerosos rescates acuáticos en varias zonas de Virginia Occidental. Según reportó NBC News, en algunos lugares cayeron hasta siete pulgadas (18 centímetros) de lluvia.

Ante la emergencia, Morrisey declaró el estado de emergencia para los 55 condados de Virginia Occidental el martes por la noche. Inicialmente, fueron enviados 100 miembros de la Guardia Nacional a las áreas más afectadas del norte del estado, mientras que otros 200 efectivos se incorporaron posteriormente.