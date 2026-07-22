Virginia Occidental despliega a la Guardia Nacional tras las inundaciones repentinas
De acuerdo con una actualización difundida por la oficina del gobernador Patrick Morrisey, la respuesta estatal incluye 85 rescates realizados con participación del Departamento de Recursos Naturales (DNR), el despliegue de 310 miembros de la Guardia Nacional y la disponibilidad de 19 helicópteros de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para misiones de búsqueda y rescate.
Las autoridades de Virginia Occidental mantienen en marcha un amplio operativo de respuesta tras las inundaciones repentinas provocadas por lluvias torrenciales que afectaron distintas comunidades del estado y obligaron a realizar decenas de rescates.
De acuerdo con una actualización difundida por la oficina del gobernador Patrick Morrisey, la respuesta estatal incluye 85 rescates realizados con participación del Departamento de Recursos Naturales (DNR), el despliegue de 310 miembros de la Guardia Nacional y la disponibilidad de 19 helicópteros de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para misiones de búsqueda y rescate.
Asimismo, el estado habilitó tres refugios para residentes desplazados. Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no hay civiles desaparecidos ni se han confirmado fallecidos.
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West Virginia's response is fully underway.— Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) July 22, 2026
Latest operational update:
• 85 rescues involving West Virginia DNR
• 310 National Guard personnel deployed
• 19 National Guard/State Police helicopters on or available for rescue missions
• 3 Shelters stood up for displaced… pic.twitter.com/uHfXA2Ml8m
El gobernador Morrisey se trasladó a las comunidades afectadas para evaluar los daños, reunirse con funcionarios locales y equipos de emergencia, recibir informes operativos y ofrecer una actualización sobre las labores de respuesta y recuperación.
Las lluvias torrenciales provocaron inundaciones que anegaron viviendas y negocios, destruyeron puentes y ocasionaron numerosos rescates acuáticos en varias zonas de Virginia Occidental. Según reportó NBC News, en algunos lugares cayeron hasta siete pulgadas (18 centímetros) de lluvia.
Ante la emergencia, Morrisey declaró el estado de emergencia para los 55 condados de Virginia Occidental el martes por la noche. Inicialmente, fueron enviados 100 miembros de la Guardia Nacional a las áreas más afectadas del norte del estado, mientras que otros 200 efectivos se incorporaron posteriormente.
Las inundaciones
Las inundaciones obligaron además al cierre de tramos de la Interestatal 79, la Ruta 48 de Estados Unidos y numerosas carreteras secundarias. El terreno ya se encontraba saturado tras las tormentas registradas el pasado sábado, que dejaron más de dos pulgadas (cinco centímetros) de lluvia en distintas partes del estado.