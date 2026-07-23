Impuesto a los coches eléctricos: Reino Unido lo prevé desde 2028 y EEUU estudia una cuota anual

Publicado por Carlos Dominguez 23 de julio, 2026

Durante años, los vehículos eléctricos disfrutaron de un trato fiscal privilegiado. Las ayudas a la compra, las exenciones de impuestos y la ausencia de carga sobre el carburante impulsaron su adopción en el mercado. Ese escenario está cambiando. La caída de la recaudación de impuestos a los hidrocarburos está obligando a los gobiernos a buscar nuevas formas de financiar el mantenimiento de las carreteras, y los eléctricos ya no se libran.

Así funcionará la tasa por milla en Reino Unido a partir de 2028

Reino Unido será el primero en Europa en implementar un sistema de pago por uso. A partir de abril de 2028 está previsto que entre en vigor la Electric Vehicle Excise Duty (eVED). Los propietarios de turismos 100% eléctricos pagarán 3 peniques por cada milla recorrida, lo que equivale a unos 4 céntimos de dólar. Por otra parte, los híbridos enchufables abonarán la mitad: 1,5 peniques por milla (aproximadamente 2 céntimos de dólar).

El Gobierno británico asegura que quienes siguen conduciendo vehículos de combustión seguirán aportando más, ya que el impuesto sobre los carburantes se sitúa en torno a los 6 peniques por milla (unos 8 céntimos de dólar).

Las furgonetas eléctricas quedarán, de momento, exentas. El sistema se basará en una estimación anual de kilometraje declarada por el conductor. Esa cifra se contrastará después en las inspecciones técnicas obligatorias o mediante controles aleatorios de la agencia de tráfico (DVLA). Si aparece una diferencia importante, el propietario tendrá que abonar la diferencia.

Aunque la medida está confirmada por el Ejecutivo tras la consulta pública, la legislación específica aún no se ha presentado en el Parlamento.

EEUU apuesta por una cuota anual fija para los eléctricos

Estados Unidos avanza por un camino distinto. El Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes ha presentado un proyecto de ley bipartidista de reautorización del transporte terrestre. La propuesta estrella es una cuota anual fija: $130 para los coches eléctricos puros y $35 para los híbridos enchufables. A partir de 2029, esa cantidad aumentaría $5 cada dos años hasta alcanzar un máximo de $150 en el caso de los eléctricos y $50 en el de los híbridos enchufables.

Los estados se encargarían de recaudar la tasa y transferirla al Gobierno federal. Los fondos se destinarían a programas de carreteras, puentes, transporte público, ferrocarril y seguridad vial durante un periodo de cinco años. La medida busca compensar la pérdida de ingresos del Highway Trust Fund, que se nutre principalmente de los impuestos federales a la gasolina y el diésel.

Por ahora se trata solo de un proyecto de ley que aún debe completar el trámite legislativo.

La diferencia entre los dos enfoques es clara. Reino Unido apuesta por un pago proporcional al uso real, mientras que Estados Unidos prefiere una cuota fija anual, más sencilla de administrar. En ambos casos, el mensaje es el mismo: los privilegios fiscales de los coches eléctricos tienen fecha de caducidad.