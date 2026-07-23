La tormenta tropical Bertha amenaza con inundaciones y lluvias intensas

Publicado por Williams Perdomo 23 de julio, 2026

La tormenta tropical Bertha continuará su desplazamiento por la costa norte del Golfo de América este jueves, con lluvias sobre zonas costeras de Luisiana y Texas, mientras las autoridades mantienen advertencias por condiciones de tormenta tropical para las aguas costeras de Luisiana y la parte alta de la costa del Golfo de Texas.

De acuerdo con el Centro de Predicción Meteorológica, para el viernes la humedad tropical asociada a Bertha, combinada con perturbaciones en niveles altos de la atmósfera y un frente casi estacionario, favorecerá una nueva ronda de tormentas de movimiento lento capaces de generar lluvias localmente excesivas e inundaciones costeras en el sur de Texas.

El organismo también advirtió sobre un riesgo de inundaciones repentinas en sectores del sur del Atlántico Medio, las Carolinas, el valle de Tennessee y el sureste del país entre jueves y viernes. Un frente frío avanzará hacia esas regiones y luego permanecerá prácticamente estacionario, concentrando humedad tropical cálida que favorecerá el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas generalizadas.

Según el pronóstico, la combinación de una atmósfera inestable y suficiente humedad en niveles medios podría producir tasas elevadas de precipitación y episodios repetidos de tormentas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas. La amenaza de lluvias excesivas continuará el viernes debido al estancamiento del frente y al incremento de la inestabilidad.

En las Grandes Llanuras centrales y del sur también se prevén lluvias y tormentas eléctricas asociadas al mismo sistema frontal y a perturbaciones atmosféricas, con posibilidad de inundaciones repentinas y tormentas severas. Para el viernes, el riesgo se extenderá hacia las Llanuras centrales y el valle medio del río Misisipi.

En el oeste de Estados Unidos persistirá la humedad monzónica sobre el suroeste y la Gran Cuenca. El calentamiento diurno y el relieve favorecerán el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas, con riesgo de inundaciones repentinas dispersas. Además, una perturbación atmosférica aumentará la probabilidad de tormentas severas el viernes desde Dakota del Norte y Dakota del Sur hasta partes de Minnesota.

El WPC también alertó sobre la continuidad de una ola de calor peligrosa en el sur de Estados Unidos, que comenzará a expandirse hacia la Gran Cuenca y posteriormente a las Llanuras del Norte y del Centro entre el viernes y el fin de semana.