Los reyes de ‘No Kings’: activismo de izquierda, financiación millonaria vinculada con China y coordinación nacional detrás de las marchas contra Trump

Publicado por Carlos Dominguez 31 de marzo, 2026

Este fin de semana, miles de personas salieron a las calles de ciudades como Nueva York, Washington DC, Detroit, Grand Rapids y St. Paul, en Minnesota, así como de otras localidades, bajo el lema No Kings. Las protestas se presentaron como una movilización ciudadana contra el autoritarismo, el imperialismo y ciertas políticas del la Administración Trump. Sin embargo, una investigación reveló que detrás de esta aparente ola espontánea existe una extensa red de aproximadamente 500 grupos activistas que operan con al menos $3.000 millones en ingresos anuales combinados.

Según el reporte, aunque los organizadores insisten en que se trata de un movimiento "sin líderes", la coordinación nacional es evidente. El permiso para la marcha principal en el Capitolio del estado de Minnesota, por ejemplo, fue liderado por Indivisible, una organización de incidencia política demócrata que ha recibido financiamiento del multimillonario George Soros a través de Open Society Foundations.

De acuerdo con la página web de la fundación del magnate húngaro, en 2023 la entidad otorgó una subvención de $3 millones —a distribuirse en dos años— a la organización Indivisible, encargada de "gestionar los datos y las comunicaciones con los participantes" de las protestas No Kings.

Fox News apuntó que la fundación de Soros ha concedido subvenciones a Indivisible todos los años desde sus inicios en 2017. En total, Open Society Foundations ha otorgado $7,61 millones al grupo impulsor de las protestas No Kings.

El componente radical dentro de la coalición

Junto a grupos progresistas más convencionales, la investigación identificó una fuerte presencia de organizaciones socialistas y comunistas que aprovecharon las protestas para difundir un mensaje explícito de "revolución".

Varias de estas organizaciones forman parte de una red financiada durante casi una década por Neville Roy Singham, un empresario tecnológico estadounidense que vive en China y se declara abiertamente comunista. Singham ha canalizado recursos importantes hacia grupos de izquierda radical en Estados Unidos y otros países.

Según el reportaje, Singham ha aportado $22,4 millones a organizaciones de izquierda como People’s Forum, $1,3 millones a CodePink y $1,1 millones a BreakThrough BT Media Inc. Por otra parte, la ANSWER Coalition y el Partido por el Socialismo y la Liberación han recibido apoyo a través de su relación con People’s Forum.

Just The News reveló recientemente que el acaudalado empresario marxista detrás de una extensa red de extrema izquierda está colaborando con el Partido Comunista Chino (PCCh) para denigrar las acciones aliadas en la Segunda Guerra Mundial en un esfuerzo por poner en jaque el sistema internacional liderado por EEUU y hacer avanzar el "nuevo orden mundial" del líder chino Xi Jinping.

Los grupos más activos dentro de la red organizadora



Partido por el Socialismo y la Liberación (PSL): preparó carteles y llamó a "contingentes socialistas" en varias ciudades. Circulan mensajes internos que animan a los militantes a sacar un "mensaje revolucionario" y convertir "un día de protesta en ganancias a largo plazo para los movimientos populares".

People’s Forum: es un centro de organización dentro de la red, que ha enviado delegaciones a Cuba para defender el régimen comunista y convocó a sus miembros a las protestas en Nueva York.

ANSWER Coalition: llamó a sus seguidores a unirse a las manifestaciones.

CodePink: el grupo anti-guerra, cuya cofundadora Jodie Evans está casada con Singham, promovió las protestas vinculándolas a causas antiimperialistas.

Freedom Road Socialist Organization: instruyó a sus simpatizantes a formar contingentes "Anti-Trump" y la filial de Denver ha utilizado simbología soviética y referencias a Mao Zedong en sus publicaciones. Entre las entidades más activas destacan:

Protestas con simbología comunista y eco en la propaganda iraní

Fox News reportó que en la manifestación de St. Paul, los organizadores y activistas no tuvieron reparo en distribuir literatura comunista, mientras agitaban banderas de gobiernos socialistas y llamaban a los asistentes a convertir la protesta del día en un paro nacional de trabajo, clases y actividad comercial.

El domingo, Press Tv, considerado el brazo propagandístico del régimen de los ayatolás, aprovechó la noticia de las protestas para afirmar a sus lectores: "El cambio de régimen empieza en casa: se celebran protestas 'No Kings, No War' en todo Estados Unidos".

En algunas concentraciones, como en Times Square, se escucharon cánticos directos: "Solo hay una solución: revolución comunista". Varios activistas también aprovecharon la jornada para llamar a una huelga nacional el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, una fecha tradicionalmente asociada al movimiento comunista.

CodePink respalda a líderes autoritarios

Por su parte, CodePink ha recientemente intensificado su presencia en las calles con convocatorias en ciudades como Washington DC, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, vinculando estas movilizaciones dentro de su rechazo a la política exterior estadounidense hacia los regímenes de Irán, Cuba, Venezuela y Palestina.

Durante las protestas del fin de semana, un cartel de CodePink decía: "NO A LA GUERRA. NO AL IMPERIALISMO. NO A LOS REYES".

En las últimas semanas, el grupo también ha expresado apoyo a figuras como el exdictador venezolano Nicolás Maduro, el fallecido ayatolá iraní Alí Jomeini y el presidente chino Xi Jinping.

Algunos artistas progresistas se suman a las protestas

Durante las protestas No Kings, varios artistas de tendencia izquierdistas participaron activamente, especialmente en el evento principal celebrado en el Capitolio del estado de Minnesota, en St. Paul. Bruce Springsteen interpretó su canción "Streets of Minneapolis", compuesta en respuesta a los tiroteos mortales ocurridos en la ciudad en enero, cuando dos activistas murieron mientras intentaban obstaculizar operativos migratorios. El cantante estuvo acompañado por el senador Bernie Sanders, la representante Ilhan Omar y el gobernador Tim Walz.

En Nueva York, Robert De Niro estuvo entre quienes encabezaron la marcha, junto a la fiscal general Letitia James. Durante su discurso, el actor, quien no deja de arremeter contra las políticas de la Administración Trump, calificó las concentraciones como "un gran grito de unidad".

Mientras tanto, en Washington DC, frente al Kennedy Center, Joan Baez y la cantautora Maggie Rogers actuaron ante miles de personas durante el evento Artistas Unidos por Nuestra Libertad, organizado por el Comité por la Primera Enmienda de Fonda.