Hyundai retira más de 54.000 Elantra Hybrid por riesgo de incendio: qué modelos están afectados

Publicado por VozMedia Staff 20 de mayo, 2026

Hyundai anunció el retiro del mercado de más de 54.000 vehículos Elantra Hybrid en Estados Unidos debido a una falla en el sistema híbrido. La compañía automotriz señaló que esta falla podría causar sobrecalentamiento y aumentar el riesgo de que los vehículos dejen de funcionar. La medida afecta a determinados modelos fabricados entre 2024 y 2026.

De acuerdo el anuncio, el problema se encuentra en la Unidad de Control de Potencia Híbrida (HPCU), un componente que podría sobrecalentarse bajo ciertas condiciones de funcionamiento, entre ellas las cargas eléctricas elevadas.

El recall incluye aproximadamente 54.337 unidades del Hyundai Elantra Hybrid correspondientes a los años modelo 2024, 2025 y 2026.

La compañía indicó que los propietarios podrían detectar señales previas como el encendido de luces de advertencia en el tablero o problemas en el funcionamiento del vehículo.

Para solucionar el problema, Hyundai realizará una actualización gratuita del software del sistema híbrido. La empresa notificará a los propietarios afectados para que lleven sus vehículos a revisión en concesionarios autorizados.

Según documentos presentados ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), el software actualizado mejora la refrigeración y limita la corriente máxima suministrada, reduciendo así la probabilidad de sobrecalentamiento de la unidad.