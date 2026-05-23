Mundial 2026: EEUU exige aislamiento a la delegación de la RD Congo por el ébola

Futbolistas del combinado nacional de la República Democrática del Congo NurPhoto via AFP .

Publicado por Víctor Mendoza 23 de mayo, 2026

(AFP) El combinado nacional de la República Democrática del Congo, que disputará el Mundial 2026, deberá permanecer aislada durante 21 días antes de recibir autorización para ingresar a Estados Unidos, debido al brote de ébola registrado en el país africano, informaron este viernes las autoridades estadounidenses.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, dijo a ESPN que las autoridades estadounidenses informaron a la FIFA, a la selección congoleña y al gobierno en Kinshasa sobre la obligación de mantener una "burbuja sanitaria" en Bélgica.

Los jugadores congoleños se encuentran actualmente concentrados en la ciudad belga de Lieja, donde realizan su preparación previa al torneo que inicia el 11 de junio.

"Hemos sido muy claros con Congo en que deben mantener la integridad de su burbuja durante 21 días antes de poder venir a Houston el 11 de junio", declaró Giuliani a ESPN.

"También hemos dejado muy claro al gobierno de Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar a Estados Unidos. No podemos ser más claros".

"Si otras personas llegan a incorporarse a la selección, deben permanecer en una burbuja distinta a la del equipo", sostuvo Giuliani.

"Si finalmente llegan y alguna de esas personas desarrolla síntomas, se pone en riesgo la participación de todo el equipo en el Mundial", advirtió.

En un comunicado enviado a la AFP, Giuliani confirmó que la Casa Blanca instó al equipo a "proteger" a sus jugadores de "exposiciones innecesarias" y a "preservar la integridad" de su burbuja.

La República Democrática del Congo, cuyo campamento base estará en Houston, Texas, integra el Grupo K. Se enfrentará a Portugal el 17 de junio en Houston, luego a Colombia el día 23 en Guadalajara, México, y finalmente a Uzbekistán el día 27 en Atlanta.