Singham se confabula con el PCCh para reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial con el fin de impulsar el "nuevo orden mundial" de Xi Jinping

Publicado por Just The News 27 de marzo, 2026

El acaudalado empresario marxista detrás de una extensa red de extrema izquierda está colaborando con el Partido Comunista Chino para denigrar las acciones aliadas en la Segunda Guerra Mundial en un esfuerzo por poner en jaque el sistema internacional liderado por Estados Unidos y hacer avanzar el "nuevo orden mundial" del líder chino Xi Jinping.

El empresario Neville Roy Singham, con sede en China, dirige y financia una red financiera y activista global que opera dentro de Estados Unidos y muchos otros países, y aunque rara vez acapara para sí el centro de atención en discursos públicos, lo hizo en noviembre con la publicación de un informe que denigra las contribuciones de Estados Unidos y las potencias aliadas a la Segunda Guerra Mundial.

Singham admitió directamente durante un foro respaldado por el PCCh en Shanghái en noviembre que había escrito el informe de 174 páginas para combatir el "orden internacional basado en normas" respaldado por Estados Unidos -al que calificó de "mentira"- y para ayudar al PCCh y a su hombre fuerte desde hace mucho tiempo, Xi, a lograr un "nuevo orden mundial" más favorable a China.

Singham: "El fascismo no fue derrotado por el capital angloamericano, sino por el liderazgo socialista y el heroísmo de las masas"



El acaudalado activista comunista resumió el quid de su argumento sobre la II Guerra Mundial de la siguiente manera: "Cuando conmemoramos el 80 aniversario de la victoria en la Guerra Antifascista Mundial (WAFW), las potencias occidentales tejen su conocido cuento: El poderío industrial estadounidense y la determinación británica salvaron al mundo del fascismo. Esto es mentira. La verdad arde en los números: mientras las potencias occidentales calculaban su ventaja económica, los pueblos soviético y chino pagaron con sangre. El fascismo no fue derrotado por el capital angloamericano, sino por el liderazgo socialista y el heroísmo de las masas: una estrategia brillante de Moscú y Yan'an, una resistencia inquebrantable de obreros y campesinos que se negaron a rendirse, y un sacrificio que salvó a la humanidad de la esclavitud."

Para respaldar los esfuerzos históricos revisionistas de Singham -a los que denominó "restauracionistas"- trató de excusar la alianza del dictador soviético José Stalin con el dictador nazi Adolfo Hitler, que arrasó franjas de Europa del Este, para afirmar que Hitler y el primer ministro británico Winston Churchill eran moralmente equivalentes.

Singham ignoró el Pacto Molotov-Ribbentrop, firmado el 23 de agosto de 1939, un tratado de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética que dividió en secreto Europa del Este en esferas de influencia. Ese acuerdo facilitó la invasión alemana de Polonia menos de un mes después, el 1 de septiembre de 1939, y una posterior invasión soviética de Polonia el 17 de septiembre, lo que permitió a ambas potencias apoderarse del territorio circundante.

Just the News ha informado anteriormente sobre cómo numerosos grupos de activistas radicales de extrema-izquierda tienen vínculos de liderazgo o financieros con el red de financiación respaldada por Singham, vinculado él mismo al PCCh y a quien algunos en su red llaman "Camarada" -y que también ha sido escrutinado por investigadores republicanos del Congreso.

Singham no respondió a una solicitud de comentarios enviada por Just the News a través de su esposa Jodie Evans, cofundadora de Code Pink.

Singham disculpa a Stalin por su "necesaria" alianza con Hitler



Singham también trató de excusar el tratado de no agresión de Stalin con Hitler, a pesar de que el Pacto Hitler-Stalin permitió a los nazis y a los soviéticos repartirse grandes franjas de Europa del Este.

History.com señaló que "el Pacto Molotov-Ribbentrop contenía un protocolo secreto que especificaba las esferas de influencia en Europa del Este que ambas partes aceptarían después de que Hitler conquistara Polonia" y que "la Unión Soviética adquiriría la mitad oriental de Polonia, junto con Lituania, Estonia y Letonia.".

Singham escribió que "enfrentado al aislamiento, Stalin firmó el Pacto Molotov-Ribbentrop en agosto de 1939 - no por elección sino por necesidad creada por la connivencia occidental con Hitler." Este es un tropo común de los apologistas soviéticos.

El historiador Roger Moorhouse escribió en su libro The Devils' Alliance: Hitler's Pact with Stalin, 1939-1941, que el Pacto Hitler-Stalin "estuvo en vigor durante menos de dos años, terminando con el ataque de Hitler a la Unión Soviética de Stalin el 22 de junio de 1941 -pero fue, no obstante, uno de los acontecimientos más destacados de la Segunda Guerra Mundial".

"Este aspecto de la beligerancia soviética es algo más que una simple curiosidad. Los escritos de posguerra sobre el pacto nazi-soviético tienden a repetir como un loro la línea exculpatoria de posguerra del Kremlin de que Stalin sólo estaba ganando tiempo con la firma del pacto, defendiéndose de Hitler mientras podía preparar las defensas soviéticas para hacer frente a un ataque esperado. Sin embargo, esta interpretación, que los apologistas comunistas siguen pregonando hasta el día de hoy, no concuerda con las pruebas", escribió el historiador. "Como muestra este libro, Stalin fue mucho más proactivo y antioccidental en la firma del pacto de lo que convencionalmente se ha apreciado. Sus motivaciones eran complejas, por supuesto, pero al menos en un nivel, buscaba explotar la agresión nazi para sus propios fines, acelerar la caída de Occidente y el tan esperado colapso del capitalismo. No era un "neutral" involuntario o pasivo".

El "nuevo orden mundial" de Xi requiere una visión "restauracionista" antioccidental de la II Guerra Mundial



Singham lo dejó claro el pasado noviembre al presentar su informe antiestadounidense que cambiar la forma en que el mundo ve la historia de la Segunda Guerra Mundial era clave para los esfuerzos del PCCh y de Xi por cambiar la dinámica de poder del globo y acabar con el dominio estadounidense, ya que tachó al Occidente moderno de fascista.

"Esta mentira fascista que dice Occidente de que hay una batalla entre el fascismo, la democracia y el comunismo - hacen un argumento falso de que hay tres sistemas [...] De hecho, el fascismo es en realidad una cara del capitalismo y el imperialismo, al igual que el colonialismo", dijo Singham. "Estas son las tres caras de un sistema que ahora mismo se está volviendo muy, muy peligroso para nosotros. La razón por la que creo que este estudio y el papel del Foro Académico del Sur Global y de China es este momento de la historia si queremos entender el orden internacional basado en reglas, que es su término favorito".

Singham añadió: "El orden internacional basado en normas fue creado por otra mentira, que fue que los fascistas fueron todos protegidos por los estadounidenses y puestos en el poder en sus países, en Japón y en Italia. Por lo tanto, si queremos tener un nuevo orden mundial que se base en el multilateralismo que el presidente Xi y el PCCh y China han propuesto, tenemos que deshacer el daño ideológico que ha hecho la narrativa de la Segunda Guerra Mundial".

El informe sobre China en diciembre evaluó que"el Ejército Popular de Liberación (EPL) de China ha reunido durante décadas recursos, tecnología y voluntad política para lograr su visión de un ejército de clase mundial" y que "el EPL es un componente clave de la ambición de China de desplazar a Estados Unidos como la nación más poderosa del mundo."

"China tiene un papel muy importante y nosotros, en este foro, tenemos un papel muy importante que para vislumbrar un nuevo orden múltiple, un orden de polaridad, requiere la, francamente, la deconstrucción - una historia restauracionista de lo que realmente sucedió, que realmente sufrió", Singham argumentó en noviembre.

"La ficción liberal de tres sistemas en competencia -democracia, fascismo y comunismo- oscurece la verdad: el fascismo es el capitalismo en crisis, al que se le ha caído la máscara. La verdadera lucha nunca fue entre tres sistemas, sino entre dos: el socialismo y el capitalismo, con el fascismo como respuesta de emergencia del capitalismo a la amenaza revolucionaria", insistió Singham en su informe.

Singham concluyó: "La historia está de nuestro lado. Por eso mienten sobre quién ganó la guerra. Por eso debemos decir la verdad".

Singham infla erróneamente el papel desempeñado por el PCCh en la lucha contra Japón



Singham trató repetidamente de presentar a los comunistas chinos como los verdaderos héroes de la guerra contra Japón en la Segunda Guerra Mundial, exagerando el papel desempeñado por Mao y el PCCh y restando importancia a los esfuerzos más críticos de Chiang Kai-shek y sus fuerzas nacionalistas.

Una vez finalizada la guerra chino-japonesa con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas nacionalistas de Chiang - agotadas tras muchos años de intensos combates contra los japoneses- tuvieron que dar media vuelta y continuar una guerra civil con Mao y los comunistas, que habían pasado gran parte de la Segunda Guerra Mundial rezagados y fortaleciéndose mientras los nacionalistas chinos soportaban el grueso de la batalla contra Japón. Los comunistas derrotaron al Kuomintang (KMT) en tres años más de lucha tras la Segunda Guerra Mundial, obligando a Chiang y a sus tropas a retirarse a Taiwán mientras Mao y los comunistas declaraban la República Popular China en el continente.

"Los patrones de despliegue exponen la verdad: las fuerzas socialistas estaban desesperadamente comprometidas en una lucha existencial, mientras que las fuerzas capitalistas administraron cuidadosamente su fuerza para obtener ventajas en la posguerra", dijo Singham wrote al caracterizar los combates de los Aliados durante la Segunda Guerra Mundial, pero la decisión de ocultarse en gran medida y permitir que otros hicieran gran parte de los combates fue exactamente lo que el PCCh hizo en gran medida durante la guerra con Japón..

El informe de Singham incluso señalaba que "el ejército popular, dirigido por el Partido Comunista de China, creció de 56.000 en 1937 a alrededor de 440.000 en 1941 y 1,3 millones en 1945" - lo que demuestra que el PCCh estaba realmente creciendo en fuerza durante la Segunda Guerra Mundial, incluso cuando los nacionalistas chinos fueron repetidamente golpeados en sus numerosas batallas contra Japón.

"La Ofensiva de los Cien Regimientos del PCCh de 1940 -una serie de ataques coordinados en el norte de China- destrozó la infraestructura japonesa. Las fuerzas del PCCh aniquilaron al 60% de las fuerzas japonesas y al 95% de las fuerzas títeres - no un vago 'grueso', sino una precisa y sangrante mayoría,", afirmó Singham.

El activista comunista argumentó que "la resistencia china operó en dos frentes: las batallas convencionales del Kuomintang enfrentaron al 36% de las fuerzas japonesas; la guerra de guerrillas del PCCh abatió al resto, así como a la mayoría de las fuerzas títeres."

Las "fuentes" de Singham para sus afirmaciones incluían un informe dado por Mao al Congreso Nacional del PCCh y un discurso del embajador chino Zhang Weidong.

Estas afirmaciones son ampliamente cuestionadas. "El PCCh tenía una elección: podía haber dado prioridad a la defensa del país contra Japón durante la guerra, o podía haber dado prioridad a arrebatar el control de China a los que sí lucharon contra los japoneses. Eligió lo segundo", The Diplomat dijo en un análisis. "Mientras tanto, al optar por intentar realmente defender a China contra Japón durante la guerra, los nacionalistas entregaron el país al PCCh después."

The Taipei Times evaluó que "de 1937 a 1945, hubo 23 batallas en las que ambos bandos emplearon al menos un regimiento cada uno" y que "el PCCh no fue una fuerza principal en ninguna de ellas."El medio añadió que "hubo 1.117 enfrentamientos significativos a una escala menor que una batalla regular, pero el PCCh luchó sólo en uno".

Endo Homare, director del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tokio, argumentó que era un "mito que las fuerzas del PCCh lucharon valientemente con el ejército japonés durante la guerra chino-japonesa" y que, en cambio, Mao "concentró sus esfuerzos en conspirar con el ejército japonés para debilitar a las fuerzas del KMT [...] llegando incluso a proponer una tregua entre las fuerzas del PCCh y el ejército japonés."

El libro Generalissimo contó que un estrecho aliado de Mao admitió a Stalin que los nacionalistas chinos eran los que más luchaban y morían contra los japoneses. "Desde la caída de Wuhan en octubre de 1938 hasta el 7 de diciembre de 1941, el ejército chino sufriría otros 1,3 millones de bajas. En enero de 1940, Zhou Enlai, en un informe secreto a Stalin, comunicó que másde un millón de soldados chinos habían muerto o resultado heridos en la guerra (aparentemente a partir de agosto de 1939)", señala el libro.

"De este número, informó, sólo 30.000 eran del Octavo Ejército de Rutay 1.000 del Nuevo Cuarto Ejército. En otras palabras, a mitad del tercer año de la guerra, según la propia cuenta del PCCh, los comunistas habían sufrido un mero 3 por ciento de las bajas." Mao incluso pareció reconocer al menos parte de la verdad al primer ministro japonés durante una reunión en 1972.

"Debemos expresar nuestra gratitud a Japón. Si Japón no hubiera invadido China, nunca podríamos haber logrado la cooperación entre el Kuomintang y el Partido Comunista. Nunca habríamos podido desarrollarnos y finalmente tomar el poder político por nosotros mismos. Es gracias a la ayuda de Japón que podemos reunirnos aquí en Pekín", dijo Mao al parecer, y añadió que "si Japón no hubiera invadido China, el Partido Comunista Chino no habría salido victorioso. Es más, nunca nos estaríamos reuniendo hoy. Esta es la dialéctica de la historia".

Singham: No hay diferencia entre Hitler y Churchill



Como parte de su intento de reescribir el registro histórico, Singham trató de afirmar que no había diferencia moral entre Hitler y Churchill. "Los impulsos genocidas de Churchill se dirigieron por igual contra comunistas y pueblos colonizados [...] Hoy, Gran Bretaña venera a este hombre, que sólo se diferenció de Hitler en su victoria", escribió Singham..

La Segunda Guerra Mundial en Europa fue lanzada por Hitler, no por Churchill. La Enciclopedia Británica afirma que la guerra "fue la más destructiva de la historia" y que "las estimaciones de los muertos varían entre 35 y 60 millones" - y que "el total sólo en Europa fue de 15 a 20 millones - más del doble que en la Primera Guerra Mundial".

El Holocausto fue también una política deliberada de asesinatos en masa llevada a cabo por Hitler y los nazis. "La Alemania nazi cometió asesinatos en masa a una escala sin precedentes. Los nazis y sus aliados y colaboradores asesinaron a seis millones de personas judías", ha dicho el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. "Este genocidio sistemático, patrocinado por el Estado, se conoce ahora como el Holocausto. Los nazis y sus aliados y colaboradores también cometieron otras atrocidades masivas. Persiguieron y mataron a millones de personas no judías durante la Segunda Guerra Mundial".

Como prueba clave de su intento de decir que Hitler y Churchill eran lo mismo, Singham escribió que "la hambruna de Bengala de 1943 mató a 3 millones de indios gracias a la política británica" -una afirmación muy discutida por muchos historiadores.

The Churchill Project at Hillsdale College argumentó que "los hechos reales sobre los envíos de alimentos a Bengala, ampliamente registrados en el gabinete de guerra británico y en los archivos del gobierno de la India, son que más de un millón de toneladas de grano llegaron a Bengala entre agosto de 1943, cuando el gabinete de guerra se dio cuenta por primera vez de la gravedad de la hambruna, y finales de 1944, cuando la hambruna había remitido."

"Se trataba de ayuda alimentaria enviada específicamente a Bengala, gran parte de ella en barcos australianos, a pesar del estricto racionamiento de alimentos en Inglaterra y la grave escasez de alimentos en el recién liberado sur de Italia y Grecia", el Proyecto Churchill added. "Como se detalla en la brillante biografía de Andrew Roberts, lejos de intentar matar de hambre a la India, Churchill y su gabinete buscaron todas las formas posibles de aliviar el sufrimiento sin socavar el esfuerzo bélico."

Singham sostiene que el apaciguamiento de Hitler por parte de Chamberlain fue "connivencia" con los nazis



Singham trató de enmarcar el ahora famoso Acuerdo de Munich del primer ministro británico Neville Chamberlain con Hitler en 1938 no como un apaciguamiento estratégico sino más bien como una colusión pro-nazi.

"La historiografía occidental transformó la calculada connivencia de Neville Chamberlain con Hitler en una historia de apaciguamiento ingenuo - esfuerzos bienintencionados pero equivocados para evitar la guerra", el líder de la red marxista escribió. "Esta ficción sirve a un propósito: si Chamberlain simplemente juzgó mal las intenciones de Hitler, la estrategia británica aparece como un fracaso honorable en lugar de una conspiración anticomunista. El registro documental destruye este mito".

El historiador Tim Bouverie escribió en su libro, Apaciguar a Hitler: Chamberlain, Churchill and the Road to War, que "el fracaso a la hora de percibir el verdadero carácter del régimen nazi y de Adolf Hitler se erige como el mayor fracaso de los responsables políticos británicos durante este periodo, ya que fue a partir de él que se originaron todos los fracasos posteriores: el fracaso a la hora de rearmarse lo suficiente, el fracaso a la hora de crear alianzas (sobre todo con la Unión Soviética), el fracaso a la hora de proyectar el poder británico y el fracaso a la hora de educar a la opinión pública.".

Churchill -el anticomunista al que Singham había intentado etiquetar como "tan malo como Hitler"- denunció en su momento el apaciguamiento de Chamberlain como "una derrota total y sin paliativos".

"Nunca podrá haber amistad entre la democracia británica y el poder nazi, ese poder que desdeña la ética cristiana, que anima su avance con un paganismo bárbaro, que se jacta del espíritu de agresión y conquista, que obtiene fuerza y placer pervertido de la persecución, y que utiliza, como hemos visto, con despiadada brutalidad la amenaza de la fuerza asesina. Ese poder no puede ser nunca el amigo de confianza de la democracia británica", dijo el futuro primer ministro británico .

Historia desquiciada: Singham dice que las bombas atómicas iban realmente dirigidas a la URSS



Singham también argumentó que "los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki del 6 y 9 de agosto de 1945 iban dirigidos a la Unión Soviética más que a Japón" porque "Japón ya estaba derrotado.".

El presidente del MIT, Karl T. Compton escribió en The Atlantic en 1946 que "no puedo creer que, sin la bomba atómica, la rendición hubiera llegado sin mucho más de costosa lucha y derramamiento de sangre."

"Creo, con total convicción, que el uso de la bomba atómica salvó cientos de miles -quizá varios millones- de vidas, tanto estadounidenses como japonesas; que sin su uso la guerra habría continuado durante muchos meses; que nadie de buena conciencia sabiendo, como sabían el secretario Stimson y los jefes de Estado Mayor, lo que probablemente se avecinaba y lo que la bomba atómica podría conseguir podría haber tomado una decisión diferente", añadió el líder del MIT.

El presidente Harry Truman respondió con una carta ese mismo año, diciendo: "Los japoneses fueron advertidos con suficiente antelación y se les ofrecieron las condiciones que finalmente aceptaron, mucho antes del lanzamiento de la bomba. Imagino que la bomba hizo que aceptaran las condiciones".

La Heritage Foundation señaló que "las evaluaciones de bajas en tiempo de guerra del gobierno estadounidense proporcionan un escalofriante recordatorio del coste humano de una invasión si el presidente Harry Truman hubiera decidido no lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La cifra más baja de víctimas mortales estimadas parece ser de 267.000 personas. Otros cálculos llegan hasta 500.000 o 1 millón de víctimas mortales, con muchos más heridos que ese número".

U.S. Naval History and Heritage Command señalaba que "cuanto antes vengan los americanos, mejor... cien millones mueren orgullosos" era un eslogan de la propaganda japonesa en el verano de 1945.

"De no haber sido por el fin de la guerra en agosto de 1945, la alternativa habría sido la batalla más sangrienta en la historia naval de Estados Unidos y de los Estados Unidos si la primera fase de la Operación Caída (la invasión de Japón) se hubiera ejecutado según lo planeado el día X (1 de noviembre de 1945) en la Operación Olímpica (la invasión de la isla natal japonesa más meridional de Kyushu)", añadía el artículo de la Marina estadounidense. "La fuerza de invasión estadounidense, con participación británica, para Olympic habría superado significativamente la de la Operación Overlord, la invasión de Normandía en junio de 1944. Una operación aún mayor, Coronet, estaba prevista para marzo de 1946, una invasión de la zona de la llanura de Kanto, cerca de Tokio."

La historia naval estadounidense añadía: "Afortunadamente, 100 millones de japoneses no tuvieron que morir una 'muerte gloriosa', ni decenas de miles de estadounidenses, ni 5.000 marineros estadounidenses (estimación del almirante de la Flota Nimitz) ya que ni Olympic ni Coronet, ni el plan defensivo japonés, Ketsugo, fueron ejecutados."

El "camarada" detrás de los escritos revisionistas



El sesgo pro PCCh y la orientación marxista de Singham han sido claros desde hace mucho tiempo, y su arenga en la conferencia de Shanghai a finales del año pasado es sólo un ejemplo de muchos.

tuiteó en diciembre de 2021.

The New York Times informó de que Singham trabaja en Shanghái, que sus esfuerzos allí están vinculados al PCCh y que ha asistido al menos a un taller del PCCh sobre la promoción del partido a nivel mundial.

El medio también dijo que Singham comparte oficinas con una empresa china de medios de comunicación llamada Maku Group. En la página "Quiénes somos" del grupo chino -que ya ha sido eliminada pero que fue archivada por la Wayback Machine en 2023- se dice que el objetivo de la empresa es promover una visión positiva de China en todo el mundo.

Singham también escribió que había formado parte del Comité Central de la Liga de Trabajadores Negros Revolucionarios. La liga, según el Marxists Internet Archive, "desempeñó un papel clave en la inspiración del Movimiento de Liberación Negro y en la difusión de las ideas marxista-leninistas entre los trabajadores negros y los trabajadores en general." Singham supuestamente trabajó como "consultor técnico estratégico" para el gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, vinculado al gobierno chino, entre 2001 y 2008, según New Lines Magazine.

"Niego categóricamente y repudio cualquier sugerencia de que soy miembro de, trabajo para, recibo órdenes de o sigo instrucciones de cualquier partido político o gobierno o sus representantes", dijo Singham al New York Times en 2023. "Me guío únicamente por mis creencias, que son mis opiniones personales desde hace mucho tiempo."

Los republicanos del Congreso han pedido durante mucho tiempo que se investigue la red Singham, sus vínculos con el PCC, su liderazgo en protestas izquierdistas a nivel nacional y su papel en campamentos antiisraelíes, vandalismo y violencia en el campus. El Partido Republicano -especialmente el entonces senador Marco Rubio- lleva años pidiendo al Departamento de Justicia que investigue posibles violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y ha pedido al Departamento del Tesoro y al IRS queconsideren la revocación de la exención fiscal de la red de organizaciones sin ánimo de lucro de Singham.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por el Partido Republicano, también votó este año a favor de citar a Singham para obtener información sobre esta extensa red de activistas. Hasta ahora, Just the News no ha podido determinar si la citación ha sido realmente entregada a Singham, o si ha respondido a ella.

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