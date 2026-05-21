Tragedia en el mundo del NASCAR: murió el piloto Kyle Busch a los 41 años

Publicado por VozMedia Staff 21 de mayo, 2026

El piloto estadounidense Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, murió este jueves a los 41 años luego de haber sido hospitalizado por una enfermedad grave. La noticia generó conmoción en el mundo del automovilismo y entre los seguidores de NASCAR.

La muerte de Busch fue reportada horas después de que trascendiera que el piloto atravesaba un delicado cuadro de salud y que no participaría en los próximos compromisos programados. Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre la enfermedad ni sobre la causa exacta de su fallecimiento.

"Kyle ha experimentado una enfermedad grave que ha resultado en hospitalización. Actualmente está en tratamiento y no competirá en ninguna de sus actividades programadas este fin de semana en Charlotte Motor Speedway. Pedimos comprensión y privacidad mientras nuestra familia navega por esta situación”, había dado a conocer el entorno de Busch antes del trágico desenlace.

Busch era una de las figuras más reconocidas del automovilismo estadounidense y construyó una carrera destacada dentro de NASCAR, donde consiguió los campeonatos de la Cup Series en 2015 y 2019. A lo largo de su trayectoria acumuló decenas de victorias y se convirtió en uno de los pilotos más exitosos de su generación.

Durante los últimos años, el piloto continuó compitiendo al más alto nivel y seguía siendo una presencia central dentro del circuito profesional.