Soros y otros megadonantes de la izquierda aportaron millones de dólares a las protestas 'No Kings'

Publicado por Carlos Dominguez 18 de octubre, 2025

George Soros y otros megadonantes progresistas financiaron las protestas del movimiento No Kings de este sábado, en las que participarán el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer; el gobernador de California, Gavin Newsom; el senador Bernie Sanders, entre muchos otros políticos progresistas.

Este movimiento fue responsable de las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en junio, en respuesta a lo que sus promotores —militantes de izquierda radical— consideran una deriva autoritaria en las políticas del presidente Trump.

Los republicanos han tachado estas protestas de antiamericanas. Recientemente, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, las calificó como una "manifestación contra Estados Unidos" que atraería "al ala pro Hamás" y "a la gente de Antifa".

Más de 200 organizaciones izquierdistas se han inscrito como socias del evento que tendrá lugar este sábado en todo el país. Indivisible es uno de los principales organizadores. Esta organización afirma encontrar solidaridad en su oposición compartida a Trump y al trumpismo.

Soros y su red, detrás de la financiación de 'No Kings'

De acuerdo con la página web de la fundación de Soros, Open Society Foundations, en 2023 se concedió una subvención de $3 millones por dos años a la organización Indivisible, encargada de “gestionar los datos y las comunicaciones con los participantes” de las protestas No Kings.

Según reporta Fox News, la fundación del magnate húngaro ha concedido subvenciones a Indivisible todos los años desde sus inicios en 2017. En total, Open Society Foundations ha otorgado $7,61 millones al grupo impulsor de las protestas No Kings.

Durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News el jueves, el senador republicano por Texas, Ted Cruz, fue el primero en alertar sobre los vínculos entre Soros y el movimiento de protesta No Kings.

"Hay pruebas considerables de que George Soros y su red están detrás de la financiación de estas concentraciones, que bien podrían generar disturbios en todo el país", afirmó Cruz.

"Esta marcha politizada está siendo organizada por operativos de Soros y financiada con dinero de Soros. Nadie niega estos hechos básicos", dijo el senador republicano a Fox News Digital. "La Administración Trump y el Congreso republicano están comprometidos a contrarrestar esta red de violencia izquierdista".

Hansjörg Wyss, el "nuevo Soros"

De acuerdo a la organización Americans for Public Trust, otro financista de Indivisible es Hansjörg Wyss, un empresario y filántropo suizo conocido por su influencia en causas progresistas y medioambientales en Estados Unidos.

Según reporta Americans for Public Trust, el megadonante suizo ha otorgado $6,4 millones a Indivisible. Wyss ha sido apodado por algunos medios como “el nuevo Soros” debido a su apoyo financiero a movimientos y organizaciones de izquierdas.

FREE DC, presente durante las protestas 'No Kings'

Otra organización que participa activamente durante las protestas de este sábado es FREE DC, un proyecto patrocinado por las organizaciones progresistas sin fines de lucro Community Change y Community Change Action.

De acuerdo a un análisis compartido con The New York Post (NYP), Community Change y Community Change Action se han beneficiado de millones de dólares en donaciones provenientes de organizaciones como Open Society Foundations, Tides Foundation y Arabella Advisors.

Arabella Advisors es una empresa de consultoría con sede en Washington DC que asesora a donantes y organizaciones progresistas sobre dónde invertir su dinero.

Solo en 2023, Community Change y Community Change Action recibieron $4 millones de Open Society Foundations, $680.000 de Arabella y $145.000 de Tides Foundation, según descubrió Americans for Public Trust en documentos financieros compartidos con el NYP.

Los militantes de FREE DC fueron los responsables de las protestas de agosto en Washington DC cuando la Administración Trump desplegó la Guardia Nacional en en la capital.