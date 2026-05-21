¿El negocio definitivo de Elon Musk? SpaceX revela sus secretos financieros por primera vez y se prepara para Wall Street

Elon Musk en China, durante el viaje en el que acompañó al presidente Donald Trump, a mediados de mayo.Brendan SMIALOWSKI/AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 20 de mayo, 2026

SpaceX ha puesto fin a décadas de hermetismo financiero. En un movimiento estratégico clave para su próxima transición hacia los mercados públicos, la compañía privada reveló de forma oficial el balance de sus operaciones comerciales.

Los datos confirman el extraordinario crecimiento de sus divisiones de lanzamiento de cohetes y de internet satelital, pero también ponen de manifiesto los elevados costos de capital que demanda la nueva visión tecnológica de su fundador.

De acuerdo con el New York Times, que cita la documentación legal requerida para las empresas que aspiran a cotizar en bolsa, los ingresos de SpaceX ascendieron a 18.700 millones de dólares durante el año 2025, lo que representa un incremento del 33% en comparación con el ejercicio anterior.

No obstante, la fuerte apuesta de Musk por el desarrollo de la inteligencia artificial provocó que los gastos de capital casi se duplicaran, alcanzando los 20.700 millones de dólares.

Como consecuencia directa de estas inversiones a largo plazo, la empresa registró una pérdida neta superior a los 4.900 millones de dólares el año pasado. La tendencia se agudizó en el primer trimestre de este año, donde reportó pérdidas por 4.300 millones de dólares sobre ingresos de 4.700 millones.

El control absoluto de Musk y el salto al mercado público

La apertura de los libros contables obedece a los preparativos de la que podría consolidarse como una de las ofertas públicas iniciales (IPO) más grandes de la historia financiera.

Con una autovaloración de 1.25 billones de dólares, SpaceX proyecta desembarcar en el índice Nasdaq bajo el símbolo SPCX tan pronto como el próximo mes, con el objetivo de recaudar entre 50.000 y 75.000 millones de dólares entre inversores institucionales.

El banco Goldman Sachs ha sido seleccionado para liderar la operación como suscriptor principal. El folleto informativo de la IPO esclarece, asimismo, el control absoluto e incontestable que Elon Musk ejerce sobre la organización.

El empresario es propietario de aproximadamente el 50% de las acciones ordinarias en circulación, pero retiene más de un 85% del poder de voto de los accionistas gracias a una estructura de acciones de voto preferente.

Bajo este esquema corporativo, la influencia de los inversores externos quedará limitada frente a las decisiones ejecutivas del fundador, mitigando la tradicional presión trimestral de los mercados de la que el propio Musk ha sido crítico en el pasado.

Basándose en la tasación actual de la empresa, la participación directa de Musk se sitúa por encima de los 635.000 millones de dólares, consolidando su posición como el hombre más rico del planeta.

Starlink e Inteligencia Artificial: Los motores de un mercado histórico

La división más rentable y con flujo de caja más predecible para SpaceX continúa siendo Starlink. El servicio de internet satelital cerró el primer trimestre de este año con 10.3 millones de suscriptores a nivel global, duplicando la base de clientes del año anterior.

En 2025, Starlink generó unos 4.400 millones de dólares en ingresos por operaciones comerciales, afianzando el liderazgo de la firma en la infraestructura de conectividad global. Actualmente, la empresa es responsable de cinco de cada seis lanzamientos espaciales que se realizan en los Estados Unidos.

El documento remitido a los reguladores detalla además el giro estratégico que experimentó la corporación tras la fusión ejecutada en febrero entre SpaceX y xAI, la firma de inteligencia artificial de Musk detrás del asistente Grok.

Lejos de limitarse a la exploración espacial o los viajes a Marte, la nueva visión corporativa contempla la edificación de centros de datos en órbita terrestre y plantas especializadas para la manufactura de microchips complejos.

Como muestra de la viabilidad comercial de estos desarrollos, el informe destaca un acuerdo comercial de gran envergadura celebrado con la firma emergente Anthropic. Tras la edificación de dos macrocentros de procesamiento de datos en Tennessee denominados Colossus 1 y 2, SpaceX arrendará su capacidad de cómputo a Anthropic por un monto de 1.250 millones de dólares mensuales durante los próximos tres años.

La compañía calcula que el mercado potencial total direccionable para sus tecnologías asciende a la cifra histórica de 28.5 billones de dólares, impulsado fundamentalmente por las aplicaciones de inteligencia artificial para el sector empresarial.