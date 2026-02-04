Grupos de activistas anti ICE reciben más de 3 millones de dólares en financiación de una organización benéfica respaldada por Soros

Publicado por Misty Severi 4 de febrero, 2026

Múltiples grupos activistas anti ICE en Minnesota han recibido colectivamente más de 3 millones de dólares de un grupo filantrópico respaldado por el donante multimillonario de izquierdas George Soros,según un análisis del Daily Caller de las declaraciones de impuestos de la organización benéfica.

La Headwaters Foundation for Justice, con sede en Minneapolis, concedió al menos 3.321.013 dólares en subvenciones a al menos 16 grupos desde 2014 que ahora buscan vigilar a agentes federales o protestar contra la actividad de Inmigración y Customs Enforcement.

"Lo que estamos viendo en las calles de Minneapolis y en todo Minnesota en este momento es una lucha por la liberación colectiva en tiempo real", publicó la fundación en Instagram la semana pasada. "Tu apoyo a Headwaters nos ayudará a satisfacer la necesidad continua de financiar la organización sobre el terreno".

Al menos 10 de los grupos que participaron en las marchas ICE Out el mes pasado recibieron diversas donaciones de la organización benéfica respaldada por Soros, con donaciones que van desde 10.000 dólares hasta nada menos que 1.085.750 dólares, informó el Daily Caller.

El grupo activista Centro de Trabajadores Unidos en la Lucha recibió la donación más alta de más de 1 millón de dólares, mientras que Minnesota Immigrant Rights Action Committee recibió la donación más baja, mostraron los registros.

Jewish Community Action ha recibido 183.013 dólares de la Fundación Headwaters, Council on American-Islamic Relations (CAIR) Minnesota ha recibido 140.000 dólares, Unidos MN ha recibido 90.250 dólares y el Greater Minnesota Worker Center ha recibido 385.000 dólares de la fundación, según el medio.

Mizna, OutFront Minnesota, Voices for Racial Justice y Communities Organizing Latine Power y Action recibieron además donaciones del grupo respaldado por Soros.

El informe llega después de que el presidente Donald Trump dirigiera el año pasado a las agencias federales que intensificaran las investigaciones sobre grupos sospechosos de apoyar la violencia política.

La Open Society Foundations de Soros ha negado financiar la violencia política, declarando el año pasado que sus actividades eran "lícitas y pacíficas."

Misty Severi es reportera de noticias para Just The News.





