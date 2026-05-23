Una explosión devasta un astillero de Staten Island dejando un muerto y 34 bomberos y trabajadores de emergencias heridos

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 23 de mayo, 2026

Una potente explosión seguida de un incendio en un astillero de Staten Island, en Nueva York, dejó este viernes un civil muerto y 34 bomberos y trabajadores de emergencias médicas heridos, según informó el Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY).

El subjefe de los servicios médicos de emergencia del FDNY, Ian Swords, confirmó en una conferencia de prensa que una persona falleció en el lugar y que 34 efectivos fueron trasladados a hospitales. Los dos heridos más graves son un inspector de incendios, en estado crítico con una fractura y un pequeño sangrado cerebral, y un bombero en estado grave. Ambos sufrieron lesiones por la energía de la detonación, según el Richmond University Medical Center.

El operativo comenzó a las 3:27 p. m., hora local, cuando las autoridades recibieron un aviso por trabajadores atrapados en un espacio confinado en el número 3075 de Richmond Terrace. Al llegar, los socorristas hallaron humo y fuego en el sótano de un edificio metálico ubicado en la parte trasera de los muelles, y entraron a buscar a dos operarios. Tras una segunda alarma a las 4:08 p. m., una "explosión mayor" sacudió el sitio apenas once minutos después, de acuerdo con el jefe del FDNY, John Esposito.

El estallido desató un gran incendio que obligó a desplegar 68 unidades y 212 efectivos. Esposito precisó que había bomberos realizando búsquedas dentro del edificio y sobre una barcaza cuando ocurrió la explosión, y que no quedaban personas sin localizar.

El alcalde Zohran Mamdani informó pasadas las 21:00 horal local que el fuego estaba bajo control y lamentó la muerte de la víctima. Los inspectores del FDNY abrirán una investigación para determinar la causa del siniestro.