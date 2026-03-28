Ilhan Omar "definitivamente cometió fraude migratorio", afirma Vance

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 28 de marzo, 2026

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el viernes que la Administración Trump está buscando recursos legales para "emprender acciones" contra la representante Ilhan Omar (D‑Minn.) por presuntamente haber cometido fraude migratorio.

La Administración Trump cree que "Ilhan Omar definitivamente cometió fraude migratorio contra los Estados Unidos de América", dijo el vicepresidente al presentador Benny Johnson, del pódcast que lleva su nombre.

Omar nació en Mogadiscio, Somalia, en 1982. Llegó a Estados Unidos en 1995 y se convirtió en ciudadana naturalizada en el año 2000. Las acusaciones de fraude migratorio se centran en afirmaciones de que se casó con un hombre en 2009 para ayudarlo a obtener la ciudadanía estadounidense.

Vance le dijo al podcaster que la congresista "ha estado en el centro de muchos de los peores estafadores de la comunidad somalí".

"¿Sé si Ilhan Omar estaba al tanto de que el Quality Learing Center estaba estafando al pueblo estadounidense?", dijo. "No estoy seguro, pero al menos necesitamos investigarlo, porque si la gente puede cometer irregularidades sin siquiera temer que serán descubiertos, eso es un problema fundamental". (El centro tenía un cartel que aparentemente deletreaba mal la palabra "learning").

"Me preocupa el fraude migratorio", dijo Vance. "También me preocupa qué sabía Ilhan Omar sobre lo que estaba ocurriendo en la comunidad somalí y por qué nadie investigó esto hasta que, francamente, llegó Donald Trump".

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